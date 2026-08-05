Campionat național de oină la Hida

În perioada 8–9 august 2026, localitatea sălăjeană Hida va găzdui Campionatele Naționale de Oină pentru Junioare I, II și III, una dintre cele mai importante competiții dedicate tinerelor sportive din calendarul competițional al Federației Române de Oină.

Organizatori sunt Federația Română de Oină, Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Programul competiției:

– sâmbătă, 8 august – 9–13 – Campionatul Național Junioare III, 16–19 – Campionatul Național Junioare II

– duminică, 9 august – 9–13 – Campionatul Național Junioare I

Echipele participante sunt: CS Hida, ACS Galicea Mare, CS Star Mioveni și ACS Tradisport Constanța.

Timp de două zile, cele patru cluburi participante vor lupta pentru cucerirea titlurilor naționale la cele trei categorii de vârstă, într-o competiție care promovează tradiția, performanța și spiritul de fair-play specifice sportului nostru național.

M. S.