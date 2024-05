Oficiul Fitosanitar Sălaj; Tratamente la culturile de cereale

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: EURYGASTER SPP. (ploșnița cerealelor).

Plosnitele adulte din genul Eurygaster au o formă ovală, mai mult sau mai puțîn lată, de culoare variată, de la galben – brună până la brună închis sau uneori neagră. Speciile acestui gen se deosebesc între ele prin formă capului și după marginea pronotului. E. integriceps are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt convexe, lungimea corpului este de 11-13 mm. E. maură are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt drepte, lungimea corpului de 9-10 mm. E. austriacă are capul ascuțit la vârf, iar marginile pronotului sunt concave, lungimea corpului fiind de 11-13 mm. Larvă este asemănătoare cu adultul, după ecloziune trece prin 5 vârste, având dimensiuni variabile de la 1,5 mm în prima vârstă, până la 8-10 mm la vârstă a 5-a. Adulții hibernanti produc strangularea și uscarea frunzelor în treimea superioară, ingalbenirea și veștejirea spicului (când atacul s-a produs după ce spicul a ieșit di burduf).

Larvele și adulții din nouă generație produc zbarcirea boabelor (în cazul atacului în faza de coacere în lapte) și pete galbene pe boabe, în mijlocul cărora se află un punct negru (în cazul atacului într-un stadiu mai avansat de coacere).

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (T1 și T2) la culturile de cereale păioase (grâu, orz, secară, etc) pe parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:

T1: P.E.D. 5-7 adulți/m², în funcție de densitatea culturilor

T2: P.E.D. peste 5 larve de vârstă a III/m² cu:

1. DECIS 25 WG – 30,0 gr/ha sau

2. MAVRIK 2 F – 0,2 l/ha sau

3. KAISO SORBIE 5 EG – 0,15 kg/ha sau

4. KARATE ZEON – 0,150 l/ha sau

5. ZEBRĂ – 0,125 l/ha – 0,2 l/ha sau

6. MOSPILAN 20 SP – 0,100 kg/ha.

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor ) ; ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.

Responsabil Prognoza și Avertizare,

Stana Marius

