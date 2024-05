Copilul tău consumă droguri?

Consumul de droguri a devenit tot mai frecvent în rândul elevilor și al copiilor, întrucât tentația este tot mai mare, iar discuțiile cu părinții și consilierii parcă nu mai dau roade. Tinerii sunt tot mai interesați de aceste substanțe interzise și de cele mai multe ori, chiar dacă există o legătură de comunicare între elev și părinte, elev și profesor sau elev și consilier pentru a-i preveni în ceea ce privește consumul de droguri, adolescenții tot se simt atrași de ceea ce este interzis, adică de ceea ce le face rău. Vedem peste tot că se fac tot felul de campanii anti droguri, se susțin conferințe, profesorii organizează numeroase dezbateri pentru a le explica elevilor și copiilor de ce ar trebui să stea departe de asemenea substanțe. Ei bine, unii, într-adevăr, iau în considerare sfatul profesorilor sau a îndrumătorilor, însă pe de altă parte, alții aleg o cale mai puțin favorabilă pentru ei, iar consumul de droguri ajunge să devină cât se poate de dăunător pentru organism. Desigur, noi, cei care nu înțelegem acțiunile adolescenților și nici motivul pentru care fac asta, îi judecăm și îi arătăm cu degetul. Cert este că, chiar dacă alegerile unora poate sunt justificate partial printr-o serie de probleme personale pe care unii elevi le întâmpină fie în mediul personal de acasă, fie în grupurile cu prietenii, ei trebuie îndrumați, sfătuiți și ajutați din toate punctele de vedere. Chiar și în orașul nostru mai găsești câte un elev consumând cine știe ce drog. Când eram eu elevă în liceu, se organizau în fiecare an dezbateri despre tema drogurilor. Toți încercau să ne convingă cum că aceste substanțe interzise nu ar trebui să ajungă în mâna noastră sub nicio formă. Însă, din punct de vedere biologic, fiecare persoană este diferită. De exemplu, Aura Stănulescu, directoarea Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională spune că multe prezentări antidrog sunt de proastă calitate deoarece multe dintre ele, fie realizate sub formă de PPT sau sub formă de discurs, nu au nimic esențail în ele. Aceste dezbateri se adresează copiilor și elevilor numai printr-o serie de avertizări, adică nu ai voie să faci asta, nu ai voie să faci cealaltă. Nu este o părere rea deoarece copiii și elevii trebuie învățați să aleagă ce este bine, să traseze o linie vizibilă între bine rău. Aceste prezentări trebuie să conțină și surse credibile deoarece adolescenții sesizează că este vorba de o zonă de risc în care nu ar trebui să se amestece. Așadar, aceste dezbateri trebuie să vină cu o serie de ajustări din punct de vedere al calității mesajului transmis. Nu ajunge să le spui copiilor și elevilor că nu este bine sau nu este voie să consume droguri pentru să își pun sănătatea în pericol. Sunt cazuri în care elevii se lasă infleunțați de alte persoane care consumă droguri, spunându-le că nu vor deveni dependenți de aceste substanțe chiar dacă consumă luni de zile la rând. Se lasă ademeniți de vorba „trăiesc bine mersi” și n-au murit de la consumul de droguri. Este bine totuși că și în orașul nostru, Zalău, se organizează tot felul de campanii și dezbateri pe tema drogurilor având în vedere numărul de consumatori. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj organizează adesea activități cu elevii din Zalău și Sălaj în care le explică de ce nu este bine să consume droguri. De asemenea, aceste discuții sunt cu adevărat eficiente întrucât și eu, personal, am participat în timpul liceului la ele. Te îndrumau, îți explicau limpede de ce nu este bine ca o persoană să consume droguri, ce trebuie să faci în situația în care întâmpini o persoană dependentă de droguri și mai ales, cum le vorbim oamenilor și în special copiilor despre consumul substanțelor nocive. Atât profesorii cât și părinții trebuie să se asigure că elevul sau copilul nu face parte dintr-un grup de prieteni nociv. În cazul în care adolescentul se simte atras de asemenea substanțe, fie părintele, fie profesorul trebuie să intervină cu calm și să îi explice acestuia de ce nu este bine consumul lor. Chiar dacă azi, mâine sau poimâine copilul sau elevul nu sesizează o dependendă sau o schimbare în organism, după o perioadă toate se schimbă iar corpul devine din ce în ce mai agitat și simte o necesitate de consum în cantitate mult mai mare. Dacă o persoană este de-a dreptul dependentă, apelăm la ajutoare de specialitate și îi explicăm cu calm gravitatea situației în care se află. Ajutorul sub orice formă este mereu bine venit pentru persoanele în cauză. Cel mai important, pentru elevii, adolescenții și copiii care se simt tentați să încerce aceste substanțe interzise, părintele și profesorul trebuie să reprezinte un ajutor de calitate. Ce facem în această situație? Ei trebuie să conștientizeze pericolul, să fie lucizi și stăpâni pe ei, să nu lase asemenea gânduri să îi tulbure. În cele din urmă, consumul lor este cât se poate de dăunător iar soluția principală de prevenire este autoeducația pe lângă toate aceste campanii care ne spun de ce nu este bine să consumăm droguri. În județul Sălaj avem Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog unde puteți apela de fiecare dată la consiliere psihologică.

