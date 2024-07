Oficiul Fitosanitar Sălaj: Evitarea pătării roşii a frunzelor de prun

Pentru prevenirea și comaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA LAXĂ, MONILINIA FRUCTIGENA (monilioza), POLYSTIGMA RUBRUM (pătarea roșie a frunzelor de prun), CORYNEUM BEIJERINCKII (ciuruirea frunzelor) și dăunători: LASPEYRESIA FUNEBRANA (Gen. II, viermele prunelor).

MONILINIA LAXA, MONILINIA FRUCTIGENA (monilioză) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase atacul acestei specii poate lua aspecte foarte grave, ramurile cu frunze și flori vestejindu-se în număr foarte mare. Atacul pe flori și frunze se aseamănă cu efectul înghețului târziu de primăvară, cu aspect opărit, dar în cazul moniliozei printre florile atacate se găsesc și sănătoase. Frunzele atârna fără a cădea, florile se brunifica și se usucă, iar ramurile veștejite se îndoaie. Fructele pot fi afectate, în toate fazele de dezvoltare, mai frecvent în perioada maturizării, Fructele tinere atacate se zbarcesc, se brunifica și cad masiv. Pe fructele verzi sau în curs de maturizare, la locul de producere a infecției, apare o pată brună, care crește treptat și în condiții favorabile, se poate extinde asupra întregului fruct. La suprafață fructelor atacate, ciupercă determina apariția unor pustule mici pe care se formează conidioforii și conidiile. Fructele atacate se lipesc unele de altele din cauza sucului zaharat care se scurge, prin perforarile produse epidermei de sporodochii, se mumifiaza și frecvent rămân atârnate în pom pe timpul iernii.

POLYSTIGMA RUBRUM (pătarea roșie a frunzelor de prun) – ciuperca iernează sub formă de peritecii. Infecțiile primare sunt făcute de ascosporii formăți primăvară, care în condiții de umiditate, sunt proiectați afară din asce și ajung pe frunze. În timpul vegetației, după apariția infecțiilor primare, ciupercă se răspândește prin picnosporii antrenați de insecte și apă de ploaie, de pe frunzele bolnave pe cele sănătoase. Pe frunze, se constată pete inelare izolate sau unite, fără un contur delimitat. La unele soiuri, aceste pete au o culoare verde- gălbuie, la altele au o culoare galbenă- arămie. La atacuri puternice, frunzele soiurilor sensibile pot fi acoperite complet cu pete roșii acestea putând cădea în masă, maturizarea fructelor și a lemnului având de suferit, fiind împiedicată și diferențierea mugurilor floriferi, cu repercursiuni asupra producției din anul următor.

CORYNEUM BEIJERINCKII (ciuruirea frunzelor) – ciuperca rezistă de la un an la altul sub formă de miceliu în mugurii sau scoarță ramurilor atacate. Infecțiile sunt favorizate de prezența leziunilor pe scoarță ramurilor. Atacul se manifestă pe lăstarii tineri, frunze și fruct Pe lăstarii verzi, în jurul mugurilor, scoarță se brunifica, crapă și apar ușoare ulcerații ce fac că mugurii să se usuce. Uneori ramurile tinere se deformează, apar umflături, ulcerații, cancere deschise prin care se produc scurgeri abundente de gome. Atacul pe lăstari este foarte periculos, întrucât duce la uscarea și degarnisirea pomilor.

LASPEYRESIA FUNEBRANA (Gen. II, viermele prunelor) – daunatorul are două generații pe an. Iernează în stadiul de larvă într-un cocon mătăsos, sub scoarță exfoliată a pomilor, sau pe sub frunzele căzute. Transformarea larvelor în pupe are loc primăvară, când temperatura medie zilnică depășește 9ºC. Stadiul de pupă durează 12-18 zile, Zborul adulților se eșalonează timp de 3-4 săptămâni și este nocturn, Împerecherea are loc la 2-5 zile de la dată primei apariții. Ouăle sunt depuse pe fructele în formare, pe partea inferioară, în cele mai multe cazuri, spre baza, aproape de peduncul sau spre vârf. Incubatia durează 9-18 zile, în funcție de condițiile climatice. După apariție, larvele rod galerii în pulpă fructelor tinere, acestea având aspect de caverne. Când atacul are loc la suprafață pulpei, apar secreții de clei. Fructele tinere atacate se opresc din creștere, apoi cad. O singură larvă poate distruge 3-4 fructe. Larvele generației a ÎI -a , atacă fructele aflate în diferite faze de coacere, săpând cavități mari în jurul sâmburelui, în care se găsesc resturi de hrană și excremente brune-negricioase. Fructele atacate se recunosc după prezența picăturilor de goma, se maturizează de timpuriu, apoi cad și putrezesc. Pierderile cele mai mari sunt produse de generația a ÎI-a.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare Tr.1, Tr.2 la specia PRUN, în livezile unde s-au realizat următoarele condiții : depunerea pontei.

Tr.1 cu:

1. EXIREL – 0,5 – 0,9 l/ha + MERPAN 80 WDG – 2,0 kg/ha sau

2. CORAGEN – 100 ml/ha + SIGNUM – 0,5 kg/ha sau

3. JACKPOT 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + ORIUS 25 EW – 0,75 – 1 l/ha sau

4. LASER 240 SC – 0,6 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha sau

5. DECIS 25 WG – 0,03 %+ CAPTAN 80 WGD – 0,15% sau

6. FASTER 10 CE – 0,025% + JAVISE 50 WG (TOP SEN EXTRA – a două denumire comercială) – 0,5 kg/ha sau

7. DELTAGRI – 0,25 – 0,3 l/ha + FOLICUR SOLO – 0,75 l/ha.

În livezile unde G.A. (gradul de atac) al acarienilor este mai mare de 15% frunze atacate, pentru combatere, se recomandă utilizarea unui produs:

NISSORUN 10 WP – 0,3 kg/ha sau

ORTUS 5 SC – 1,0 l/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tr.2 : se repetă la 6 – 8 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 20 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece după primul tratament, temperaturi medii zilnice de 16-18°C (dar fără ploi), intervalul dintre cele două tratamente va fi de 9-10 zile.

Măsuri alternative de combatere: utilizarea capcanelor feromonale.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor); ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

