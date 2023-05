OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: VENTURIA INAEQUALIS (rapănul mărului), VENTURIA PIRINA (rapănul părului), PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinare), ERWINIA AMYLOVORA (focul bacterian al rozaceelor) și dăunători: HOPLOCAMPA TESTUDINEA (viespea cu ferăstrău a merelor) și HOPLOCAMPA BREVIS (viespea perelor).

VENTURIA INAEQUALIS (pătarea cafenie a frunzelor, fructelor de măr și rapănul merilor) – pe frunze și lăstari apar pete de culoare brună-măslinie, catifelate pe care se formează organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele puternic atacate se usucă și cad. Pe fructe apar pete asemănătoare celor de pe frunze, cu timpul capătă un aspect răpănos. Fructul rămâne deformat cu crăpături la suprafață.

PODOSPHAERA LEUCOTRICA (făinarea mărului) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin miceliul de rezistență în solzii mugurilor. Frunzele și lăstarii sunt acoperiți cu o pulbere făinoasă de culoare albă-gălbuie, formată din organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele rămân mici, alungite, aspre și cu marginile îndoite spre partea superioară, nu cresc, se usucă și cad. Lăstarii rămân golași sau cu un smoc de frunzulițe în vârf. Mugurele terminal este distrus. Lăstarii nu mai cresc și se usucă.

ERWINIA AMYLOVORA (focul bacterian al rozaceelor). Bacteria poate rezistă în exudat uscat aproximativ 9-12 luni. Peste iarnă, bacteria rezistă în zonele marginale ale ulcerelor de pe ramuri, în special la par și păducel și într-o măsură mai redusă la măr, dar poate supraviețui în muguri, ramuri și fructe bolnave. Bacteria se răspândește în special prin ploile însoțite de vânt. Primele semne ale focului bacterian la păr se observă, în perioada înfloritului. Inflorescențele se ofilesc, se brunifică și apoi se înnegresc. Nu de puține ori, focul bacterian este confundat cu monilioza.

De la flori, focul bacterian trece la lăstari și la ramuri. Frunzele se brunifică și ele, apoi se înhid la culoare, rămân pe ramuri și nu cad nici la scuturarea pomului. Focul bacterian la lăstarii de păr, măr sau gutui este cel mai periculos. Boală se observă ușor, vârful lăstarilor se îndoaie că o cârjă și devine brun. Culoarea avansează apoi spre baza lăstarului.

HOPLOCAMPA TESTUDINEA (viespea cu ferăstrău a merelor) – are o singură generație pe an.

Iernează în stadiul de larvă, complet dezvoltată, în interiorul unui cocon, în sol, la 5-15 cm adâncime, primăvară devreme transformându-se în pupă, adulții apărând de regulă înaintea infloritului. La 1-2 zile după apariție are loc împerecherea și ponta . Oul este depus în caliciul florilor, fiind acoperit cu o secreție cenușie-caramizie, care se întărește în contact cu aerul.

Perioada de incubație durează 10 – 15 zile după care apar larvele care pătrund în fructele abia formate. După apariție, larvele rod galerii superficiale sub epiderma fructelor, care rămân în coroana, se dezvoltă până la maturitate, dar nu prezintă aspect comercial, datorită cicatricelor, Fructele care sunt atacate până la semințe, rămân mici și cad. În timpul dezvoltării larvare, o singură larvă poate distruge 3-6 fructe. După ce ajung la completă dezvoltare, larvele cad o dată cu fructele și migrează în sol, unde rămân până în primăvară următoare.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de măr și par în livezile unde s-au realizat următoarele condiții: 1-2% flori cu ponta utilizând una din combinațiile de produse:

1. KARATE ZEON – 0,015% + BELLIS – 0,8 kg/ha + ALIETTE 80 WG – 3,75 kg/ha;

2. DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,45 l/ha + LUNA CARE 71,6 WG – 3 kg/ha;

3. DECIS 25 WG – 0,045 kg/ha (0,003 %) + DAGONIS – 0,72 – 1,2 l/ha + BLOSSOM PROTECT – 2,25 kg/ha.

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: Adunarea și distrugerea fructelor căzute.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: când 10 – 15 % din flori au început să – și scuture petalele şi se va încheia în 4-5 zile.

Dacă în această perioada intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările

Responsabil Prognoză şi Avertizare,

Stana Marius