Eveniment de excepție la Crama Fort Silvan din Camăr

Transilvania continuă să consolideze reputația de regiune viticolă de referire, găzduind unele dintre cele mai importante evenimente dedicate vinului. Un astfel de moment deosebit este concursul de vinuri „Dealurile Viticole ale Transilvaniei”, organizat în localitatea Camăr, județul Sălaj.

Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă și a reunit producători locali și regionali, devenind una dintre cele mai ample competiții de profil din Transilvania și zona Partium. Concursul a fost organizat de Asociația Viticultorilor Maghiari din Transilvania și a beneficiat de sprijinul unor instituții importante din domeniul vitivinicol.

Scopul principal al concursului a fost promovarea vinurilor de calitate și susținerea producătorilor locali. Probele înscrise au fost evaluate de comisie condusă de dr. Balla Géza și dr. Zelnik József. Participanții au ocazia nu doar să concureze, ci și să primească feedback profesionist asupra vinurilor lor. Această evaluare contribuie la dezvoltarea calității producției și la dezvoltarea continuă a sectorului

Pe lângă competiția propriu-zisă, evenimentul propriu-zis și o platformă de întâlnire pentru specialiști, producători și iubitori de vin. Festivitatea de premiere a adus împreună comunitatea viticolă într-un cadru dedicat schimbului de experiență și consolidare. Din cele 169 de vinuri evaluate, cel mai mare punctaj au avut: Rist Patrick & Janos (Beltiug – Syrah/Burgund), Barabas Winery (Fizeșu Gherlii – Sauvignon Blanc), Denes Mihaly (Târnăveni – Sauvignon Blanc), YWine (Târnăveni – Fetească Regală), Crama Cosbuceanu (Beltiug – Fetească Neagră), Fort Silvan (Camăr – Venator Stephanus), Veres Laszlo (Carei – Nero Roze), Molnar Cristian (Carei – Sauvignon Blanc), Wylak Winery (Uileacu de Criș – Pynky).

Președintele juriului, dr. Balla Géza, un cunoscut viticultor și oenolog din vestul României, unul dintre cei mai apreciați producători de vin din Transilvania, orginar din Camăr, ne-a declarat: Asociația Vinificatorilor Maghiari din Transilvania, pe lână concursurile de genul celor de la Camăr, a organizat numeroase cursuri de formare profesională, care au contribuit vizibil la îmbunătățirea calității vinurilor. Tot mai mulți vinificatori pun accent pe studierea terroirului, ceea ce este un lucru foarte bun. A crescut vizibil calitatea vinurilor, apar chiar și soiuri noi, nu numai tradiționalele albe din Transilvania.

La Concursul de la Camăr a participat și prof. dr. Dorin Popa, vicepreședinte al Organizației Naționale Interprofesională Vitivinicolă, președinte al Asociației Millésime care militează pentru educația și informarea consumatorilor de vinuri din România, care a declarat pentru Magazin Sălăjean: Un concurs și o întâlnire deosebit de interesantă azi la Camăr. Foarte mulți producători de calitate, mult mai mulți decât în anii trecuți. Sălajul are o ascensiune frumoasă în lumea vinului, coroborată cu turismul viticol. Oameni harnici, serioși, ce au pus județul pe harta vinului.

Gazda evenimentului, prof. Attila Szoboszlai, proprietarul Cramei Fort Silvan, a punctat câteva elemente ale concursului: evaluarea a fost realizată conform Organizației Internațională a Viei și Vinului, care stabilește limite stricte. Este important de reținut faptul că maximum 30% dintre vinurile nominalizate pot primi o medalie. Punctajul a fost efectuat într-un sistem strict controlat, iar dacă existat o o diferență semnificativă între evaluări, eșantionul de vin a fost reevaluat.

M. S.