Probleme cu motorina în Sălaj?

Mai mulți sălăjeni ne-au anunțat că în cursul zilei de duminică au intrat în anumite stații de alimentare unde nu mai era disponibilă motorină. Cel puțin la nivel de județ nu a fost anunțată existența unei probleme în privința stocurilor de carburanți, dar cert este că prețurile benzinei și motorinei au început să crească iar. Zilele trecute, Ministerul Energiei a anunțat că în țara noastră nu sunt probleme în ceea ce privește piața de carburanți din România. Ministerul a precizat că prin măsurile luate, țara noastră se poziționează mult mai bine decât alte state din Uniunea Europeană.

