UMB accelerează lucrările pe Autostrada Transilvania. Loturile sălăjene, aproape de finalizare

Pe o bună parte dintre șantierele de autostradă din România a fost înregistrat un progres semnificativ, iar UMB și mai multe firme turcești avansează, potrivit celor mai noi date. În luna februarie a acestui an, grupul UMB, cu prezență și pe șantierele viitorului drum de mare viteză din Sălaj, domină clasamentul.

Raportat doar la șantierele de pe A3, atât cele care traversează județul, cât și cele din vecinătatea sa, firma lui Dorinel Umbrărescu a înregistrat un progres de 1,88 puncte procentuale pe lotul dintre Zimbor și Poarta Sălajului, iar la ora actuală stadiul fizic se apropie de 100%.

O altă firmă românească se află în top, prezentă pe șantierul A3 ce leagă Suplacu de Barcău și Chiribiș, din județul vecin Sălajului. Potrivit datelor CESTRIN, citate de economica.net, Construcții Erbașu a avansat cu aproape 2% pe acest tronson al Autostrăzii Transilvania.

Pe lotul dintre Zimbor și Nădășelu, județul Cluj, se remarcă un progres ceva mai modest în raport cu celelalte secțiuni. Potrivit datelor, UMB a înregistrat un progres de 0,5%.

Inaugurările, prevăzute curând

Asociația Pro Infrastructură anunța în prima jumătate a lunii aprilie că, dacă doresc, cei de la UMB pot inaugura în prima parte a lunii mai sectorul Zimbor-Poarta Sălajului. La vremea respectivă, de dus la bun sfârșit mai erau doar două puncte critice: un zid de sprijin și nodul cu DJ108A/DN1F dintre Românași și Poarta Sălajului.

De asemenea, cândva în vară, nu mai devreme de iulie, pot termina și tronsonul Nădășelu-Zimbor. Mai sunt destule de făcut, potrivit API, în special în zona supratraversării DN1F la sud de Mihăiești unde constructorii se pregătesc de devierea drumului național pentru execuția autostrăzii. Și la sud de Topa Mică mai este nevoie de muncă, după pasajul A3 peste DN1F. Rămase în vederea execuției sunt porțiuni de asfalt de așternut, plus structurile de finalizat și restul finisajelor.