Buletin fitosanitar de avertizare

Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea

daunatorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile crucifere (varza de vara,

varza de toamna, conopida, gulii). Pentru combatere, pe parcelele unde se semnaleaza

prezenta Musculitei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Musca verzei (Chortophila

brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Paduchelui cenusiu (Brevicoryne

brassicae), Plosnita rosie a verzei (Eurydema ornata), se recomanda sa se efectueze

tratament, folosind unul din urmatoarele insecticide:

1. MOVENTO 100 SC – 0,750 l/ha ;

2. BENEVIA – 0,75 l/ha ;

3. MOSPILAN 20 SG ( Krima 20 SC – a doua denumire comerciala ) – 0,025%

(0,150 kg/ha p.c. );

4. KARATE ZEON – 0,015% ( 0,09 l/ha ) ;

5. FASTER 10 CE – 0,03%;

6. DECIS EXPERT EC – 75 ml/ha.

Perioada optima de tratament : – Pe parcelele unde sunt prezente sub 10

plosnite/m² in cazul Plosnitei rosii, 5 -10 afide / planta in cazul paduchilor cenusii,

3 % plante atacate in cazul musculitelor,se intervine imediat. Tratamentul se

repeta la un interval de 8-10 zile, folosind un produs cu o alta substanta activa.

Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv patarea alba, alternarioza, mana,

fainarea, putregaiul, albumeala, recomandam ca in solutia de stropit sa se adauge unul

din fungicide :

1. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha ;

2. AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha ;

3. LUNA EXPERIENCE – 0,9 l/ha.

Pentru o mai buna aderenta a insecticidului pe planta, se recomanda, adaugarea in

solutia de stropit un adeziv .

Tratamentul se va repeta la interval de 7 – 10 zile in functie de remanenta produsului

folosit si de conditiile climatice.

Pentru combaterea melcilor prezenti in aceasta perioada in culturi recomandam

sa se aplice, prin imprastiere la suprafata solului, pe randul de plante, fara sa se

incorporeze

AGROSAN B – 15 kg/ha sau

IRONMAX PRO – 7,0 kg/ha

Atentie! Granulele nu trebuie sa ajunga intre frunzele capatanilor sau inflorescentei in

formare.

In vederea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, se vor

lua masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al

MAA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor

cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si nr. 127/1991 al ACA din Romania;

68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si

1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum si a Protocolului de colaborare nr.

328432/31.05.2015, incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatiei

Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea

protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

OFICIUL FITOSANITAR SALAJ