US Open, misiune (din nou) imposibila pentru Simona Halep

Ne mai desparte foarte putin timp pana la ultimul turneu de Mare Slem al anului, US Open, care se va desfasura in perioada 26 august – 8 septembrie. Ca de obicei, daca e sa speram la un rezultat notabil, Simona Halep obtine prim-planul, in ciuda unor probleme fizice aparute la seria de turnee nord-americane.

O istorie interesanta

Anul acesta vom marca cea de-a 139-a editie a Openului American, acesta fiind considerat unul dintre cele mai vechi turnee de tenis din lume. Suprafata pe care se vor duela sportivii este un hard medium, insa nu a fost mereu asa. Din 1881 pana in 1974, US Open s-a desfasurat pe iarba. Apoi, pentru o perioada de trei ani, americanii au experimentat cu zgura, pentru a trece, intr-un final, la acest hard in 1978. Interesant este ca Jimmy Connors a reusit performanta sa castige pe toate cele trei suprafete, trecandu-si in palmares titlurile din 1974 (iarba), 1976 (zgura), si 1978 (hard). Acesta a mai castigat pe suprafata dura in 1982 si 1983, avand astfel cinci trofee in visterie.

Cel mai bun rezultat, o semifinala

Simona Halep s-a impus in 2019 la Wimbledon si are in acest moment doua trofee de Mare Slem. Toata Romania spera ca fostul numar unu mondial are puterea sa aiba o prestatie buna si la ultimul turneu de Grand Slam al anului, dar, per total, US Open-ul este cea mai slaba competitie de Mare Slem a Simonei. N-a trecut niciodata de semifinale, aceasta performanta fiind atinsa in 2015, atunci cand a pierdut in penultimul act in fata italiencei Flavia Pennetta, scor 1-6, 3-6.

In ultimii doi ani, Halep a cedat de fiecare data in runda inaugurala, jocul ei preponderent defensiv nefiind adaptat corespunzator pe hard-ul de la Flushing Meadows. In plus, Simona a fost nevoita sa abandoneze la Rogers Cup, in sferturile de finala, iar la Cincinnati a fost eliminata in turul III de catre Madison Keys (SUA), scor 1-6, 6-3, 5-7.

La Netbet, casa de pariuri cu unele dintre cele mai bune cote de pe piata, Halep primeste o cota de 8.00 pentru a ridica trofeul la US Open. Este vazuta drept a doua favorita, dupa Serena Williams, care are o cota de 5.00 pentru a castiga. Americanca s-a impus de sase ori pana acum la Flushing Meadows, ultima oara in 2014.

Serena a jucat finala anul trecut, pierduta cu Naomi Osaka (Japonia), scor 2-6, 4-6. Sportiva de 37 de ani a fost protagonista unui scandal in acel ultim act, avand un schimb verbal mai putin potrivit cu arbitrul partidei, Carlos Ramos. Williams l-a facut pe portughez “mincinos” si “hot”, dupa ce acesta i-a acordat trei penalizari in timpul meciului. Recent, oficialii US Open au anuntat ca Ramos nu va arbitra niciun meci al Serenei la editia din 2019, dorind sa evite eventuale polemici. Cat de corecta este oare aceasta decizie?

