Ultima saptamana inainte de debutul US Open

Tenisul de inalta clasa ne bate la usa, in perioada 26 august – 8 septembrie se va desfasura ultimul Grand Slam din calendarul sezonului 2019. Este un turneu care aduce premii colosale si mai mult decat atat, o poate readuce pe Simona mai aproape de primul loc.

US Open 2019 este cel de-al patrulea si ultimul Mare Slem programat in calendarul sezonului 2019. Este ultima ocazie si pentru ca jucatorii sa faca un salt important in clasament, avand in vedere ca invingatorul castiga 2.000 de puncte. Pentru fanii romani este cu atat mai atractiv, pentru ca Simona Halep este un campion de marca si este si una dintre favoritele la castigarea trofeului. Detinatoarea en-titre a Wimbledon, a venit cu un suflu bun in America de Nord, reusind sa joace la Rogers Cup si Cincinnati. A pierdut cateva puncte, dar ramane pe locul 4 in clasamentul WTA, cu 5.223 de puncte.

Simona este unul dintre cei cinci sportivi romani deja calificati pe tabloul principal al acestei competitii si a doua sportiva favorita sa castige trofeul. Cu o saptamana inainte de debutul Open-ului american, Halep ramane a doua favorita la castigarea trofeului. In oferta de pariuri online Fortuna, aceasta are o cota de 7.50 pentru a ridicat trofeul deasupra capului si o cota de 3.90 pentru a se califica in finala. O singura jucatoare sta mai bine, este vorba espre cea mai titrata sportiva inca in activitate, Serena Williams. Americanca in varsta de 37 de ani are o cota de 2.75 pentru a juca finala si 4.80 pentru a-si trece in cont inca un Grand Slam.

Spre deosebire de celelalte competitii, sportiva din Romania este avantajata si depinde exclusiv de ea. Pentru ca in editia trecuta a parasit competitia inca din turul inaugural, acum are de aparat 10 puncte. Asta inseamna ca daca se impune, ar putea urca substantial in clasament. In prezent, cu o saptamana inainte de startul US Open 2019, clasamentul o indica pe Simona Halep pe locul 4, la o diferenta de 1.863 de puncte fata de actual lider mondial:

Naomi Osaka – 6.606 puncte Ashleigh Barty – 6.501 Karolina Pliskova – 6.315 Simona Halep – 4.743 Elina Svitolina – 4.492 Petra Kvitova – 4.485 Kiki Bertens – 4.400 Serena Williams – 3.935 Aryna Sabalenka – 3.320 Sloane Stephens – 3.267

Pe langa miza punctelor si a clasamentului final, ramane si cea a premiilor acordate. Editia din 2019 a US Open are cel mai mare buget din istorie. Organizatorii au anuntat un fond de premiere de peste 57 de milioane de dolari. Cel mai mare premiu se ofera castigatorului probei de simplu feminin/masculin, care se imbogateste cu 3.85 milioane de euro si 2.000 de puncte. “US Open se mandreste sa ofere cel mai mare premiu din tenis pentru cei mai buni jucatori din lume”, a spus unul dintre oficiali. In acest an s-a marit bugetul cu 8% fata de premiile acordate in editia anterioara. Simpla calificare pe tabloul principal pune in contul jucatorilor 58.000 de dolari, ceea ce este un premiu foarte bun.

US Open 2019 va incepe luni, 26 august si se intinde pana duminica, 8 septembrie 2019, atunci cand va avea loc finala masculin a probei de simplu. Cele mai importante meciuri sunt transmise si in Romania, de catre canalul de televiziune Eurosport.