Tradiţia oinei continuă la Voivodeni

În anul în care se împlinesc şapte decenii de la desfăşurarea primelor jocuri de oină în localitatea Voivodeni (comuna Dragu), pe terenul de sport din localitate a fost organizată cea de-a XI-a ediţie a “Cupei Zorile Voivodeni”.

Trei echipe au participat la evenimentul din acest an, dintre care una de juniori şi două de seniori: Drum Nou Dragu, Zorile Voivodeni seniori şi Zorile Voivodeni juniori. Dan Aluaş, unul dintre organizatorii evenimentului, ne-a informat că partidele au fost atractive, scopul competiţiei fiind acela de a se reîntâlni foşti practicanţi ai sportului naţional, dar şi de a atrage tineri spre jocul practicat în România încă din secolul XIV.

Echipa de seniori din Voivodeni a avut cea mai bună evoluţie la ediţia din acest an, iar locul doi a fost ocupat de Drum Nou Dragu, în timp ce juniorii din Voivodeni s-au clasat pe poziţia a treia.

Ediţia a XI-a a “Cupei Zorile Voivodeni” a fost organizată de Asociaţia Sportivă Zorile Voivodeni, în parteneriat cu Primăria Dragu şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj.

Primele jocuri de oină s-au desfăşurat în Voivodeni în 1947, la iniţiativa învăţătorului Simion Colceriu, iar în 1977, când echipa Zorile Voivodeni a sărbătorit 30 de ani de existenţă, a fost organizată prima ediţie a cupei cu acelaşi nume. Dan Aluaş îşi aminteşte că la prima ediţie au participat trei echipe din sat, iar alta din Nuşfalău, evenimentul fiind o adevărată sărbătoare.

Ediţia a doua a avut loc abia după cinci ani, în 1982, alături de echipa locală fiind prezentă şi o formaţie din Cluj-Napoca, Viitorul CUG, la care activau mulţi jucători din Voivodeni.

A urmat o pauză până în 2009, perioadă în care nu s-a mai jucat oină la Voivodeni. “Satul s-a depoluat, cei tineri au plecat, iar în 2009, la iniţiativa foştilor jucători de oină, am organizat ediţia a III-a, după care, evenimentul a s-a desfăşurat în fiecare an”, a explicat Dan Aluaş.