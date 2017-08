Sălăjeanul Marius Ciortea, campion naţional la volei pe plajă

După o pauză de cinci ani, voleibalistul sălăjean Marius Ciortea, fost campion al României cu Remat Zalău, a revenit în circuitul turneelor de volei pe plajă organizate în România. După ce a participat în acest la două competiţii desfăşurate în Cluj şi Arad, unde a făcut pereche cu Marius Şoloc, component al echipei Dinamo Bucureşti, Ciortea a evoluat şi la Campionatul Naţional de volei pe plajă, eveniment desfăşurat săptămâna trecută, pe plaja Dandana din Mamaia.

La turneul de la malul mării au participat cele mai bune zece echipe de beach volley din România, formaţii ce au acumulat cele mai multe puncte în turneele desfăşurate înaintea Campionatului Naţional.

De această dată, Marius Ciortea l-a avut ca partener pe Lucian Bădiceanu, cei doi reprezentând clubul CSU Reşiţa la competiţia de pe litoral.

“La celelalte două turnee, am evoluat alături de Marius Şoloc, iar aici l-am avut ca partener pe Lucian Bădiceanu, cu care am reuşit să mă antrenez doar două zile înainte de începerea Campionatului Naţional”, ne-a dezvăluit voleibalistul sălăjean.

Cele zece echipe participante au fost împărţite în două grupe, jucându-se după sistemul “fiecare cu fiecare”.

Perechea formată din Ciortea-Bădiceanu a obţinut patru victorii din tot atâtea partide disputate, toate cele patru meciuri fiind câştigate cu scorul de 2 – 0. În primul duel, Ciortea-Bădiceanu i-a învins cu 21 – 7, 21 – 17 pe Duma-Lupou, iar al doilea meci a fost câştigat cu 21 – 18, 23 – 21 în faţa cuplului format din Bratosin-Ghimeş. Cuplul format din Maier-Călin a fost următoarea victimă a campionilor naţionali, scorul la seturi fiind 21 – 13, 21 – 15, iar în ultimul meci al grupei, Ciortea-Bădiceanu au dispus cu 21 – 18, 21 – 16 de cuplul format din Gligor-Matica. Şi meciul din semifinale a fost câştigat tot în două seturi de Ciortea-Bădiceanu, aceştia învingându-i cu 21 – 15, 21 – 13 pe Carpen-Hupoiu.

Finala a fost mult mai echilibrată, mai ales că adversarii cuplului “Ciortea-Bădiceanu” au fost Cătălin Lelea şi Adrian Holhoş, foşti campioni naţionali la volei pe plajă.

Cu un moral bun după cinci victorii în care nu au pierdut niciun set, Marius Ciortea şi Lucian Bădiceanu au reuşit să se impună în trei seturi, 18 – 21, 22 – 20, 15 – 13, devenit astfel campioni ai României la volei pe plajă.

“Este un rezultat extraordinar pentru noi, mai ales că ne-am pregătit foarte puţin împreună înaintea turneului. Am întâlnit cele mai bune echipe de volei pe plajă din România, iar satisfacţia pentru titlul naţional câştigat este cu atât mai mare”, ne-a declarat Ciortea.

În cadrul competiţiei de la malul mării a evoluat şi Marius Mascovits, jucător originar din comuna Crişeni, stabilit în Arad, fost campion naţional la volei pe plajă.

La feminin, competiţia a fost câştigată de cuplul sătmărean format din Adriana Matei şi Beata Vaida.

Ciortea şi Bădiceanu ai primit un premiu în valoare de 420 de euro, iar cele două campioane naţionale din Satu Mare au fost recompensate cu 360 de euro.