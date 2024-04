Duelul care poate decide campioana Sălajului

Etapa cu numărul 21 a Ligii a IV-a de fotbal pune faţă-n faţă cele mai bune echipe din judeţ. Campioana en-titre, Luceafărul Bălan, va primi vizita celor de la CS Barcău Nuşfalău, ocupanta locului secund. Cele două formaţii sunt la egalitatea de puncte înaintea disputei de duminică, fiecare având câte 55 de puncte.

CS Barcău Nuşfalău nu-l va putea utiliza în duelul de duminică pe Raul Stanciu, acesta fiind suspendat, în timp ce la Bălan nu s-a anunţat până în acest moment nici o absenţă importantă. Formația ce va câştiga jocul, va lua a opţiune importantă în lupta la titlu, însă, până la finalul campionatului, Bălanul mai are un meci dificil, pe terenul celor de la Ardealul Crişeni.

În ultimele cinci etape, Luceafărul Bălan va întâlni: AS Creaca Jac (în deplasare), ACS Bănişor Peceiu (pe teren propriu), Ardealul Crişeni (în deplasare), AS Cosniciu (în deplasare) şi Cetatea Buciumi (pe teren propriu). De cealaltă parte, CS Barcău Nuşfalău se va duela în ultimele cinci etape cu: AS Cosniciu (pe teren propriu), Cetatea Buciumi (în deplasare), Inter Cizer (pe teren propriu), Venus Giurtelec (în deplasare) şi Rapid Zimbor (pe teren propriu).

Partida dintre Luceafărul Bălan şi CS Barcău Nuşfalău este programată duminică, 28 aprilie, la ora 17, pe „Gâlgău Arena”.

Tot în cadrul rundei cu numărul 21 au mai fost programate partidele: Cetatea Buciumi – Someşul Someş Odorhei, ACS Bănişor Peceiu – AS Creaca Jac, Rapid Zimbor – Ardealul Crişeni, Venus Giurtelec – SCO Jibou, Inter Cizer – Unirea Mirşid, AS Cosniciu – FC Chieşd, Luceafărul Bălan – CS Barcău Nuşfalău.