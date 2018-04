Campionatul Mondial de Karate Shotokan Istanbul – Turcia

Editia cu numarul IX a Campionatului Mondial de Karate Shotokan s-a desfasurat la Istanbul sub egida W.S.F. si cu directa implicare a Federatiei Turce de Karate Shotokan .

Au participat 34 de natiuni din toate colturile lumii, care si-au etalat cei mai buni sportivi din tarile lor, sportivi care au concurat la probe de Kata individual si echipe, dar si la cele de Kumite- sectiunile Shobu Ippon, Sanbon Shobu si W.K.F. individual si Shobu Ippon echipe.

Delegatia Romaniei a fost una numeroasa dar si valoroasa, care la final s-a situat pe un binemeritat loc II pe natiuni, cu 34 de medalii de aur, 47 de argint si 72 de bronz.

Din acesta delegatie a facut parte si sportivul simleuan Ilinca Marius-Adrian, membru al Cercului de Karate al Clubului Copiilor din Simleu Silvaniei, dar legitimat si la C.S.Omega. El a obtinut nu mai putin de trei clasari pe podiumul mondial la categoria cadeti +70 kg, un buchet de trei medalii de toate culorile. Aur la Kumite Shobu Sanbon, argint la Kumite echipe si bronz la Kumite Shobu Ippon, palmares care ne face sa fim mandri de el, atat noi cat si orasul si tara.

Tin sa precizez ca eleva noastra Radu Paula-Andreea a arbitrat cu succes in calitate de arbitru principal la una din suprafetele de concurs si a fost apreciata de catre organizatori si de catre colegii de tatami pentru prestatia ei deosebita .

Felicit sincer, atat pe Marius, care este deja printre sportivii nostri consacrati, dar si pe Paula, care dupa o impresionanta cariera sportiva, care e departe de a se incheia, a ales sa imbrace si costumul de arbitru si o face cu toata responsabilitatea.

Pentru noi urmeaza alte intreceri, la Chisineu Cris, Mateszalka- Ungaria, Cupa Performantei-Simleu si la final de an scolar cupa de la Mrghita odata cu traditionalul stagiu de vara .

Succes in pregatire tuturor!

Prof. Pop Gheorghe