La Şimleu Silvaniei: Conferinţă de presă

Prof. Marin Ştefan

La Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) din Şimleu Silvaniei s-a desfăşurat, marţi, 1 august 2017, o conferinţă de presă cu privire la organizarea „Báthory Fest – Festivalul medieval al oraşului Şimleu Silvaniei”. Această manifestare cultural-istorică de amploare se află la ediţia a doua şi se va desfăşura în perioada 20 – 24 septembrie 2017, fiind organizată de către: Primăria şi Consiliul Local Şimleu Silvaniei, în parteneriat cu CNIPT Şimleu Silvaniei şi alţi colaboratori din ţară şi de peste hotare.

Conferinţa a început cu un salut de „bun venit!” adresat participanţilor, de către Daniel Stejerean – director al CNIPT Şimleu Silvaniei, menţionând: „Ca de fiecare dată, mass-média din Sălaj este şi va fi un partener de încredere al CNIPT Şimleu Silvaniei. Colaborările, de-a lungul timpului, s-au dovedit a fi deosebit de bune. Prin intermediul dumnevoastră am reuşit de fiecare dată să diseminăm activităţile, proiectele şi evenimentele organizate, succesul fiind o parte din meritul dumnevoastră, al mass-média. Şi de această dată am considerat necesară informarea corectă a publicului, prin intermediul dumneavoastră, despre următorul eveniment marcant pentru oraşul nostru. Báthory Fest se vrea a fi un festival de promovare a valorilor istorice, culturale şi de legătură cu încă două ţări din Europa, Polonia şi Ungaria, în contextul unui eveniment de reconstituire a prioadei medievale, prin valorificarea ruinelor Castelului şi a Cetăţii Medievale ale familiei princiare Báthory. Istoria ne leagă prin persoana celui care a fost Sthephánus Báthory, născut chiar aici, la Şimleu Silvaniei, devenit principe al Transilvaniei şi, mai apoi, rege al Poloniei şi Lituaniei. Festivalul reprezintă un nou concept prin care ne dorim să scoatem la suprafaţă istoria acestui loc, a cetăţii şi a oraşului în sine. De aceea, anul acesta am venit cu propuneri noi, prin asociere cu Fundaţia „Báthory” din Şimleu, cu „Silvan Art” din Şimleu Silvaniei, cu Asociaţia „Hussar” din Polonia, cu Asociaţia Profesioniştilor din Centrele de Informare Turistică din România, A.D.I. Sălaj Plus (n.m. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sălaj Plus”) şi vom încerca o nouă variantă de atracţie în cele patru zile de festival. În primul rând, organizatorii, partenerii şi sponsorii evenimentului vor fi împărţiţi în bresle şi caste, şi vor avea fiecare un simbol, prin afişarea unui blazon, ca să poată fi mai uşor identificaţi. Ne dorim să invităm, de asemenea, şi producători locali şi zonali, artizani şi asociaţii familiale, care să ne promoveze tradiţia şi obiceiurile, având în vedere complexitatea festivalului. Zilele de miercuri şi joi vor fi dedicate echipelor din oraşele înfrăţite ale Şimleului. Vineri seara sunt programate concerte ale trupelor locale şi ale artiştilor din zona Transilvaniei. Sâmbătă va avea loc parada costumelor medievale, urmată de partea de reconstituire istorică a trupelor invitate. Tabere de artă medievală, expoziţie de arme, dar şi un atelier de pictură vor întreţine atmosfera în această zi. Seara va avea loc un concert de muzică românească inspirată din tradiţia naţională a trupei „Mike Godoroja & Blue Spirit”. Spectacolul, care face parte dintr-un turneu naţional, este intitulat „Născut în România”.

După o prezentare de imagini elocvente, printr-un clip video „Mike Godoroja”, despre concertul ce va fi susţinut la Şimleu Silvaniei, sâmbătă seara, 23 septembrie 2017, Daniel Stejerean a mai zis: „Duminică, ultima zi a evenimentului, va fi dedicată slujbei religioase în Biserica Romano-Catolică din localitate, monument istoric construit în 1532 de către familia Báthory. Slujba va fi în limbile: latină, română, maghiară şi va exista şi o traducere pentru partenerii noştri din Polonia. Programul complet şi detaliile vă vor fi comunicate ulterior acestei întâlniri, în momentul în care va fi definitivat de către organizatori şi parteneri”.

În continure, Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei, a spus, printre altele: „[…] Ideea de a crea Báthory Fest a fost una simplă. Era normal ca în oraşul nostru, oraşul în care s-a născut Ştefan Báthory, să existe un singur eveniment. […] N-am reuşit anul trecut. […] Din acest an, sper să fie un început de bun augur, luna septembrie va fi, pentru oraşul Şimleu Silvaniei, luna dedicată celui mai important om care s-a născut în oraşul nostru, respectiv Sthephánus Báthory. […] Această activitate trebuie privită ca o activitate naţionalistă locală. […] Báthory a adunat împreună cel puţin trei naţiuni: naţiunea română, aici s-a născut; naţiunea maghiară, unde există aceste conexiuni, există aceste legături pe care oraşul nostru le are cu oraşe unde familia Báthory a făcut istorie, ca exemplu, oraşul Nyirbátor şi, nu în ultimul rând, naţiunea polonă, Polonia, acolo unde Báthory a fost cel mai iubit rege. […] Mă bucur că oraşul nostru va deveni o capitală regională, din punct de vedere istoric, în septembrie. Le mulţumesc lui Daniel (n.m. Daniel Stejerean) şi tuturor acelora care s-au implicat pentru ca această activitate să fie una serioasă şi consistentă. Ne-am bucurat şi anul trecut de o acţiune foarte reuşită, o spun eu, şi cred că anul acesta va fi şi mai reuşită. Şi, anticipat, vreau să le mulţumesc tuturor acelora care îşi răpesc din timp şi se ocupă astfel, încât Şimleul să fie, aşa cum îl cunoaştem noi, la înălţime.[…]”.

Activitatea a continuat cu lansarea oficială a paginii de facebook „Báthory Fest 2017” de către Septimiu Cătălin Ţurcaş şi cu proiecţia unui trailer (video clip de 40 de secunde) despre prima ediţie a festivalului (2016), realizat de Ovidiu (Mugur) Teieru – reprezentant al mass-média sălăjeană.

În alocuţiunea sa, Acsádi Anamária – vicepreşedinte al Fundaţiei „Báthory” Şimleu Silvaniei, printre altele, spunea: „[…] Anul acesta am invitat trei oraşe din Ungaria, înfrăţite cu Şimleu Silvaniei – Szarvas, Albertirsa şi Nyirbátor. […] Deci, miercuri, joi şi vineri se vor desfăşura activităţi pentru musafirii noştri din Ungaria, iar cele de sâmbătă şi duminică pentru oraşul Şimleu Silvaniei, organizate împreună cu Primăria şi Centrul de Informare. […] Programul activităţilor noastre va fi cunoscut la sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie.[…]”.

De asemenea, Laura Chirilă – manager al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, a spus: „[…] Noi ne-am bucurat de această iniţiativă, la fel cum am făcut şi anul trecut, prin prisma faptului că este o modalitate, altfel, de a promova unul dintre cele mai importante obiective din jurul nostru. […] Dacă pentru cei care vin din afară nu pare impresionant, suntem convinşi că-i vom fermeca şi vor povesti despre experienţa lor, şi acest festival va creşte de la an la an, iar Şimleul îşi va lua locul pe harta turistică a judeţului, aşa cum merită, de altfel.[…]”.

În continuare au fost date răspunsuri pertinente la întrebările puse de Ana Tudoran (Sălăjeanul TV) şi de subsemnatul (Ziarul „Magazin Sălăjean”), referitoare la caracterul festivalului şi la prezenţa unor invitaţi de seamă de la nivel judeţean şi naţional. La sfârşitul conferinţei au fost înmânate invitaţiile oficiale la festival.

De menţionat că, în sală a fost amenajată o mini-expoziţie de pictură cu lucrări tematice ale elevilor de la „Silvan Art” (pregătiţi de prof. Dumitru Costălaş), tablourile fiind înrămate de SC „Simex” SA Şimleu Silvaniei. Toate tablourile (şi celelalte) vor fi expuse în timpul festivalului.

Evidenţiez faptul că, seara, timp de peste două ore, în Cetatea „Báthory” a fost proiectat filmul „Contesa însângerată”, din iniţiativa şimleuancelor Gabriela Gale şi Elisa Paşca – studente la Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cele care s-au aflat în practică la CNIPT Şimleu Silvaniei. A fost o premieră pentru şimleuani, într-un cadru, pe cât de natural, pe atât de feeric, când aproape 200 de spectatori aşezaţi pe baloţi de paie, pe scaune şi pe iarbă sau, pur şi simplu, în picioare au vizionat filmul despre contesa Erzsébet Báthory, verişoară (după mamă) cu Ştefan Báthory. Înainte de începere, Daniel Stejerean a prezentat câteva date despre film, în contextul evenimentelor istorice de atunci, nominalizând şi felicitând echipa de voluntariat a CNIPT Şimleu Silvaniei: Roxana Moldovan, Andrea Budai, Carla Ruţaş, Simina Seleşi, Andrada Grecu, Iulia Bob, Aida Pop şi Larisa Drăgan, precum şi cele două studente, Gabriela Gale şi Elisa Paşca.

Așadar, și în acest mod a început luna lui Gustar (august) 2017 pentru şimleuani, cu gândul de a da viaţă Cetăţii „Báthory” prin diferite activităţi, menite să reconstruiască, istoric, perioada medievală a localităţii Şimleu Silvaniei. Aşteptăm „Báthory Fest”!