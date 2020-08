Organizația ALDE a depus candidaturile pentru Primăria Zalău

Organizația ALDE a Municipiului Zalău a depus azi 17 august 2020 candidatura pentru primăria Municipiului Zalău și candidaturile membrilor Consiliului local. Așa după cum am promis, Organizația ALDE a municipiului Zalău se prezintă în fața zălăuanilor cu o echipa formată din oameni tineri. De aceea am venit însoțită de către ing. Cosmin Claudiu Tegzeș, ec. Sergiu-Dan Groza și nu în ultimul rând de către Președintele ALDE Sălaj – jr. Valeriu Crișan, candidat la Președinția Consiliului Județean Sălaj, dornici de a face o altfel de politică, având ca atuuri patru principii importante: profesionalismul, onestitatea, corectitudinea și responsabilitatea, evident toate acestea însoțite de respect față de cetăţenii municipiului. De asemena, consider că adevărata schimbare vine prin votul nostru, al tuturor cetățenilor municipiului Zalău, și împreună putem face să fie realitate. Așa cum îi știm pe zălăuani, responsabili pentru bunăstarea lor și cu simț civic, în momentele cheie iau atitudine.

Referitor la platforma electorală, echipa îşi propune, printre alte microproiecte, urmatoarele:

– Continuarea proiectelor începute de administraţia locală (centura ocolitoare, parcul Aghireş, Piscina şi complexe sportive)

– Revitalizarea sportului sălăjean şi noul concept de şcoală sportivă, unde copiii din judeţ să se poată afirma în lumea sportului de performanţă

– Digitalizarea tuturor instituţiilor statului din judeţul Sălaj, pentru emiterea/recepţia oricărui tip de document via e-mail,

– Conceptul de semnătură digitală implementat în judeţul Sălaj

– Absorbţie de fonduri europene pentru magistrala de apă care leagă în proporţie de 100 % Zalăul, dar şi satele din împrejurimi

– Reducerea impozitelor şi taxelor

– Transparenşă în derularea şi încheierea contractelor de servicii în cadrul primăriei/prefecturii

– Construirea de parcuri şi locuri de joacă, locuri de parcare în fiecare cartier

– Construirea de noi creşe şi grădiniţe în fiecare cartier

– Construirea de clinici de permanente în fiecare cartier

– Tehnologizarea municipiului Zalău cu reţea de WI-FI pe aleile pietonale importante şi în toate parcurile

– Curăţenie şi dezinfecţie săptămânală în oraşul Zalău în fiecare sezon

Oferta electorală ALDE se adresează tuturor cetăţenilor municipiului şi judeţului, candidaţii noştri înţelegând să lucreze în beneficiul tuturor!

Ludovica Breban – candidatul ALDE pentru Primăria Municipiului Zalău

(P)