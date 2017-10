Gest extrem: un zălăuan și-a dat foc în holul Primăriei UPDATE

Un zălăuan, tată a trei copii, a recurs joi, 26 octombrie, în jurul orei 13.30, la un gest extrem, chiar în holul de la intrarea în sediul Primăriei Zalău. Acesta și-a dat foc imediat după ce a turnat pe el un lichid inflamabil, corpul fiindu-i cuprins de flăcări instantaneu. Omul a făcut gestul în holul principal al instituției în fața mai multor angajați care se aflau în acel moment acolo, ei fiind cei care au reacționat imediat stingând flăcările care au cuprins trupul bărbatului. Acesta venise la Primărie împreună cu soția lui. Motivul acestui gest șocant a fost faptul că familia lui nu a primit o altă locuință decât cea în care trăiește acum, respectiv un spațiu (o cameră) în blocul de locuințe sociale C3. Primarul Ionel Ciunt ne-a declarat că acesta ar putea fi motivul protestului extrem al omului. “Eu știu că familia acestui cetățean locuiește în acest bloc și ar fi solicitat să îi fie repartizată o altă locuință. Există niște criterii ce trebuie respectate atunci când se fac aceste repartiții, sunt foarte multe solicitări, inclusiv din partea celor care nu au o locuință. Vom analiza situația și vom vedea ce s-a întâmplat”, ne-a declarat primarul Ionel Ciunt. Floare Ilie, administratorul imobilelor C2 – C3, ne-a relatat în exclusivitate, câteva aspecte legate de acest incident.

“Familia Varga (Varga Florin n.red) este o familie cu care nu am avut niciodată probleme. Cei doi soți împreună cu cei trei copii locuiesc într-o cameră de la etajul 2 al blocului C3, au wc-ul la comun, și-au improvizat o bucătărie în acea cameră, deci au o situație destul de grea, dar nu s-a pus problema unui acoperiș deasupra capului ci, la mijloc este conflictul cu care cetățeanul îl are cu vecinii care beau și fac scandal mereu pe etaj. Problema nu o reprezintă această familie, ci faptul că vecinii le fac zile amare, urinează pe hainele întinse la uscat sau își fac nevoile în dreptul ușii, îi înjură, se creează zilnic situații de conflict pe fondul consumului de alcool al vecinilor. Din câte știu, Varga a făcut o solicitare la Primărie pentru a primi un alt spațiu într-un alt imobil, ei doreau să plece de acolo pentru nu mai suportau situația cu acești vecini, așa cum și alte familii cu un copil sau doi au făcut solicitare și au obținut, o parte din ei, o aprobare și o altă locuință în cele din urmă. El a dorit să atragă atenția autorităților și să protesteze pentru faptul că lui nu i s-a soluționat această cerere, eu nu știu ce condiții sunt și dacă ele au fost îndeplinite. Familia nu are restanțe, el lucrează la Citadin, sunt oameni cu nevoi, însă niciodată nu au creat probleme în bloc”, ne-a declarat administratorul blocului, Floare Ilie. Reprezentantul Ambulanței sălăjene, Liviu Varga, ne-a declarat că bărbatul a suferit arsuri de gradele I, II, III și IV în zona feței, pe abdomen și torace, brațul drept și arsuri ale căilor respiratorii superioare. “A fost preluat fiind conștient, din fața Primăriei, oamenii care au fost de față intervenind imediat cu stingătoarele, fapt prin care s-a evitat producerea unor consecințe mai grave față de cele produse oricum prin arsură”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ambulanței Sălaj.

Update ora 18

În urma evaluării medicale făcute de o echipă de medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, s-a decis transferarea pacientului ca București, la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arși. Inițial s-a solicitat un elicopter SMURD însă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din țară, transportul s-a efectuat cu o ambulanță. Vom reveni cu amănunte în funcție de informațiile pe care le vom primi de la București, cu starea în care se află zălăuanul Florin Varga.