RTCTP. Polemice

Daniel Săuca

Îi urmăresc (și pe ei) cu atenție. Nu în fiecare zi. Să zicem că mă interesează ce scriu sau ce spun. Chiar dacă, nu de puține ori, mă raportez polemic la afirmațiile lor. Astăzi, la rubrica de față.

RADU TUDOR: „Numărul idioților a sporit de la debutul pandemiei. Sau pur și simplu ei existau, dar au început să se manifeste mai vizibil, mai zgomotos. Din valul Estic de mizerii conspiraționiste, manipulări și fake news lansate in spațiul occidental, una din făcături se referă la tehnologia 5G. Retardul cultural și educațional este atât de mare în unele cazuri, încât unii dintre ei au început să se lupte cu antenele montate prin diverse locuri. Se confirmă deci afirmațiile unor specialiști făcute la debutul pandemiei: după ce trece primul val de #COVID19, se vor aglomera și spitalele de psihiatrie…” (radu-tudor.ro). De verificat, totuși, aglomerarea spitalelor de psihiatrie. Cu retardul cultural și educațional, de acord. Și cu numărul de idioți. Nu neapărat din cauza valurilor covidiene. E de văzut și numărul idioților și retardaților în rândul celor care ne conduc sau se fac că ne conduc. Și mai e ceva: cine explică simplu, pe înțelesul „retardaților”, care-i faza cu tehnologia 5G?

CTP: „PSD-ul scade și crește partidul lui Ponta, pentru că PSD nu poate să capteze voturi în momentul de față, este într-o situație de balans. PSD e nici în căruță, nici în teleguță în clipa de față. Până mai acum șase luni miza pe discursul național-socialist, dur, antieuropean, pe românism și așa mai departe. Și pe anticapitalism și antioccidentalism, adică un ceaușism, niște râgâieli ceaușiste. Acum, garnitura Ciolacu vrea să facă uitată această perioadă, plus, bineînțeles, atacurile antijustiție. De aceea am și văzut o scenă grotescă în Parlament, mă rog, funambulescă chiar, în care pesediștii au respins celebrele mutilări ale legilor justiției introduse, firește, tot de PSD, pe vremea lui Dragnea. Ba chiar, asta m-a distrat, cred ca am râs cam un minut auzindu-l pe domnul acela mai tânăr, Simonis, care e șeful grupului de deputați PSD, spunând că aceste legi sunt aberante și toxice! Mișcarea împotriva acestor legi e foarte clară: e de fapt o mișcare împotriva garniturii Dragnea din partid, care e tot acolo!” (digi24.ro). PSD ar fi acum, dacă e să dăm crezare sondajelor de la noi, undeva la 25 la sută. În turul I al prezidențialelor de anul trecut (să zicem vot politic), V. Dăncilă a obținut 22 la sută. Nu știu dacă PSD chiar a scăzut. Și Pro România chiar a crescut. Încă mai sunt multe lupte de dus și analize de făcut. Și pentru a crea, din spuma pandemiei, noul electoral social-democrat ori liberal sau a potența „nucleele dure”. Nu văd asemenea inteligențe, nici la unii, nici la alții. Propagandă și incompetență, da, și la stânga și la dreapta. Și apoi încă nu-mi dau seama de conținutul înțelegerii Iohannis – Ciolacu. E una din cheile descifrării guvernării PNL. Și a ceea ce se va întâmpla la alegerile locale și parlamentare. Când vor avea loc…