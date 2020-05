Pandemia noastră

László László

Trebuie să menţionez din capul locului că meseria mea nu este de ziarist, ci de dascăl, dar care mai scrie şi publică câte ceva… Pandemia care durează de peste două luni ne-a obligat să trecem la şcoala online, cu riscuri, îndepliniri şi neîndepliniri, stând uneori 14 ore în spaţiul digital.

Pandemia este şi o posibilitate de acumulare: în această perioadă am citit mai mult decât altă dată în jumătate de an – titluri clasice şi contemporane. În fiecare seară „mergem” la teatru sau la film, în unele zile vedem chiar două spectacole. Un prieten s-a plâns de „îngheţul cultural” cauzat de pandemie, despre care nu ştim cât va dura. Dar are idei şi se pregăteşte cu noi planuri. Aceasta ne propunem şi noi.

Ce au făcut până acum autorităţile? Fac declaraţii, prognoze, anticipează, promit, iau decizii pompieristice (heirupiste) şi pripite. Consider că închiderea şcolilor a fost o măsură prea grăbită: nu populaţia şcolară este „vizată” (periclitată) în primul rând de COVID. Închiderea şcolilor şi trecerea la predarea online putea fi pregătită printr-o perioada de tranziţie de 2-3 săptămâni. Ori dacă au închis şcolile începând din 11 martie, pentru o perioadă de 3-4 până la cinci săptămâni, puteau să le redeschidă (prin iunie sau ceva mai târziu, în funcţie de evoluţia pandemiei). Aceasta ca să finalizăm anul şcolar în condiţii acceptabile. Dacă un elev nu are şcoală mai mult de şase luni în formă fizică, atunci cam greu se va putea readapta din toamnă la orele „normale”. De părinţi nici nu mai vorbim, mai ales de cei care au copii în clasele mici.

Că trăim într-un stat birocratic dovedeşte şi faptul că nu poţi ieşi din casă fără faimoasa declaraţie pe propria răspundere. E inutilă. Că dacă te legitimează poliţiştii şi spui motivul real al deplasării, omul legii e capabil să-şi dea seama că eşti plimbăreţ sau ai un motiv real de a ieşi pe stradă. Şi să procedeze ca atare. Tot referitor la autorităţi, la buget şi la economie, care este în cădere vizibilă: probabil din motive electorale nu se iau măsuri nepopulare (de exemplu introducerea „taxei de solidaritate” în funcţie de mărimea veniturilor), deşi ieşirea din criză este imposibilă fără ele. Mai bine să strângem acum, timp de şase luni, un an sau chiar doi fiecare dintre noi cureaua, decât statul să se îndatoreze şi mai mult, iar timp de decenii noi şi urmaşii noştri să plătim dobânzi peste dobânzi şi refinanţări. Din motive politicianiste şi evident electorale se mai vehiculează posibilitatea măririi pensiilor şi dublarea alocaţiilor pentru copii. Iresponsabilitate.

Criza cauzată de pandemie ar fi o oportunitate pentru autorităţi în privinţa reducerii aparatului birocratic (de la nivel local, judeţean şi central). Statul s-a „îngrăşat” mult peste măsură. Vedem că obezitatea şi în cazul multor infectaţi cu coronavirus este fatală. Din medicină ştim că unele operaţii sunt necesare pentru salvarea pacientului. Pandemia ar fi o ocazie unică de a rezolva chestiunea imorală a pensiilor speciale.

Indiferent cine ne guvernează, pandemia este o posibilitate reală de a se dovedi capacitatea de administrare unei ţări aflată în criză sau de a arunca vina pe alţii, ori a ne fura căciulile, conform tradiţiei autohtone.