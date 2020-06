RUSALCĂ ALBĂ; JIANA ROSE; DRĂGAICĂ ROŞIE

Legende, Tradiţii şi Sărbători, elemente fundamentale care compun viaţa şi spiritul comunităţii olteneşti

Rusalca – sirena sau lostriţa cu trup de femeie ce ademeneşte bărbaţii in preajma nunţii, a luat infăţişarea de Rusalcă Albă, un asamblaj din vinuri albe, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling si Pinot Grigio

Jiana – Preafrumoasa este cea care se arată insetaţilor ce trudesc la rodul pământului, le potoleşte setea cu apa vie. Vinul este o Jiana Rose graţioasă şi proaspătă, un cupaj ce impleteşte armonios contraste si sinergii, oferind arome îmbietoare de cireşe albe, piersici si mango

Dragaica – fiinţa care, in Noaptea de Sânziene alungă răul si vesteşte dragostea, este elogiata in Dragaica Roşie, o îmbinare a eleganţei soiului Fetească Neagră şi forţa Cabernetului Sauvignon, catifelarea Merlot-ului si condimentarea Shiraz-ului.

Vinurile pot fi cumpărate de la magazinele Carrefour din Zalău https://carrefour.ro/corporate/magazine/zalau/carrefour-zalau