Locuri de muncă 11.12.2019

*** HOTEL BRILLIANT MESEŞ angajează RECEPŢIONER. CV-urile se depun la recepţia Hotelului Brilliant MESEŞ. Relaţii la numerele de telefon: 0720 600336; 0260 661050
*** Hanna Instruments Scientific Park angajează operatori producţie, strungari, frezori, matriţeri, electronişti şi specialişti IT. Relaţii la telefon 0730 709599 sau email recruiting@hanna.ro.
*** Societate comercială angajează zidari, dulgheri, lăcătuşi-mecanici, înginer-şef în construcţii, maistru, diriginte de şantier. Se oferă salariu atractiv. Relaţii la telefon: 0744 663779 sau 0742 946558
*** Societate Comercială angajează AGENŢI COMERCIALI (băieţi şi fete). Relaţii la telefon 0754 508426.