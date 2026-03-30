# Mno, amu nu îi bai cu urșii, ci cu castorii. Gurile rele zic că animalele acestea s-au înmulțit peste măsură și au început să roadă tot. Vai de steaua noastră. Nu îi bugăt că avem urși, coioți și cormorani, amu trebe să ne ocupăm și de castori.

# A dispărut trecerea la nivel cu calea ferată de la ieșirea din Sălaj spre Maramureș, dincolo de Cehu. Mare scandal a fost cu fantomatica trecere, iar șoferii anunțau că purtătorii de epoleți stăteau acolo la pândă. No, amu calea ferată o dispărut, dar marele bai e că acum se circulă în draci.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu