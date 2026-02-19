# Iarnă serioasă în județele din sudul României. Trafic blocat, vânt cumplit. La noi au căzut marți câțiva fulgi, iar unii s-au trezit să întrebe pe grupurile de radare de pe facebook dacă se poate circula pe Meseș și spre Jibou. Hop, a nins un fulg, hop au apărut temătorii de iarnă. Băbăieț, se pare că ați uitat cum erau iernile adevărate.

# Gurile rele vorbesc că firme multe și serioase de prin părțile noastre se pregătesc să pună lacăt de bine ce le merge. Bai îi? Bai!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu