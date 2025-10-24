# Drone pentru descoperirea deșeurilor aruncate? Să fim serioși! O plimbare prin Pustă sau pe Meseș și dăm de gunoaie.
# Cică judecătorii din județ și-au reluat activitatea. Oare au fost plătiți cât au fost în grevă? Oare ies la pensie? Oare au pensia mai mare ca salariul? Întrebări puse de românul ce o duce de pe o zi pe alta.
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Numai Dumnezeu poate să-i sature, dandu-le mai mult decât pot duce.