# Drone pentru descoperirea deșeurilor aruncate? Să fim serioși! O plimbare prin Pustă sau pe Meseș și dăm de gunoaie.

# Cică judecătorii din județ și-au reluat activitatea. Oare au fost plătiți cât au fost în grevă? Oare ies la pensie? Oare au pensia mai mare ca salariul? Întrebări puse de românul ce o duce de pe o zi pe alta.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu