Unde mergem?

Vineri 24.10.2025

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – Unirea Tăşnad, stadionul Municipal din Zalău – ora 15

• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Festivalul Național al Școlilor de Dans Popular „Țara Silvaniei”, Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău – ora 17

• Film – Prințesa și Dracula, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• „De la Pann la Eminescu”: recital de vioară și pian, Casa de Cultură din Cehu Silvaniei – ora 18

• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Moartea domnului Lăzărescu, Cinematograful Scala – ora 18.50

• Concert: ROCKADA, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20

Sâmbătă 25.10.2025

• Handbal feminin, HC Zalău – CSM Slatina, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11

• Film – Smashing Machine, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Film – Sketch, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Concert cameral: „De la Pann la Eminescu”, Bădăcini, Casa Memorială „Iuliu Maniu” – ora 17

• Volei Divizia A1: SCM Zalău – Arcada Galaţi, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Jocu’ din bătrâni: seară de joc și folclor instrumental tradițional, Atelierul de Joc Popular, str. Fabricii nr. 10 – ora 18

• Film – Cursa, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Downton Abbey: Final glorios, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: Faust și Motanu’, Curtea Artiștilor (strada Morii 1/A, Zalău) – ora 19

• Concert: ALTAR, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 26.10.2025

• Danț la șură la Ioana Puiului: Ileana Grațiana Pop și Grupul folcloric de dansuri și obiceiuri „Poiana”, Ciumărna – ora 11

• Film – Good Boy: Loial până la capăt, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Prințesa și Dracula, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Micul erou peticit, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 19.10