# No, nu-i bai că funcționarii pensionari nu mai pot cumula pensia cu salariul. Gurile rele zic că s-a găsit deja o „românească”, o modalitate de a fenta legea. Pensionarii sunt reactivați în instituțiile de unde au fost zvânturați cu ajutorul unor contracte de prestări servicii. No, îi numai un zvon, românii nu își permit așa ceva. Baiul e că nu am văzut vreun astfel de funcționar care să vrea la privat. Oare de ce?

# În mijlocul zilei, o tanti trecută de prima tinerețe s-a așezat frumos în grădina unui bloc din Brădet și a început să rupă cu nesaț flori. Și-a făcut un ditamai bugetul din florile bieților locatari, cei care au plantat plăntuțele. Noroc că oamenii au văzut isprava și s-au apucat de urlat. Măi, cine zicea că zălăuanul are bun simț?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu