# Am preluat mandatul, l-am luat, am fost, am continuat. A ajuns un fenomen lauda asta cu preluarea mandatului de către primarul ales. Păi nu e firesc să preia mandatul cel ales de cetățeni? Ce le mai place unora pe covorul roșu. Bine, unii și întrețin covorul roșu.

# Auzim că niște politicieni loco au mari funcții besericești. Dacă este să ne uităm la calitatea acestor politicieni, la faptul că unii au schimbat partidele mai des ca șosetele, s-ar putea ca bisericile să nu ajungă prea bine. Păi cum așa, nu era beserica aia care promova dreptatea, echilibrul, lupta împotriva lăcomiei, nelcoșagului? A, voi faceți invers. Bun. Cu Dumnezeu înainte!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu