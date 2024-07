# Îi plin de bureț la marginea drumului. S-o făcut mulț, baiul că îs și mai mulț ăia care nu îi cunosc. Mare grijă ce bureț mâncaț, să nu vă betejiț. Vorba aia, mai bine întrebaț și abia apoi mâncaț. Hiribe.

# Zâce-se că nu ăi mai voie să punem centrale termice pă gaz în apartamente și case. No bine atunci. Me apucăm să puniem fitiauă, le scoatem pă alea din tindă sau cămară, alea rămase de la moși și strămoși, nu? A, am uitat, trebuie vândute niște fotovoltaice, nu? Să protejăm noi natura ca s-o poată îndruga industria asiatică.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu