Portarul Bogdan Miron părăseşte SCM Zalău după patru ani de colaborare

Titular în majoritatea partidelor, chiar şi la jocurile de baraj, iar uneori în calitate de căpitan de echipă, portarul Bogdan Miron s-a despărţit zilele trecute de SCM Zalău. Motivul plecării goalkeeper-ului sătmărean de la echipa zălăuană după patru ani de colaborare îl reprezintă faptul că antrenorul Cristian Lupuţ a dat de înţeles că în sezonul următor va folosi în poartă un jucător junior, echipele din Liga a III-a fiind obligate să folosească pe toată durata jocului doi jucători sub 20 de ani şi un fotbalist sub 19 ani, la fel cum s-a întâmplat şi anul trecut.

„Au fost patru ani frumoşi, în care m-am simţit foarte bine. M-am simţit apreciat, dar, din păcate, nu am reuşit să ne îndeplinim obiectivul propus, acela de a promova în Liga a II-a. Eu le mulţumesc tuturor pentru cei patru ani. Decizia de a pleca a fost simplă: antrenorul mi-a transmis că doreşte să abordeze următorul campionat cu junior în poartă, iar eu îmi doresc să joc, fiindcă simt că mai pot face acest lucru foarte bine şi la 34 de ani. Am considerat că este mai bine să plec pe drumul meu”, ne-a declarat Bogdan Miron care, mai în glumă, mai în serios l-a dat exemplu pe Florin Niţă, portarul echipei naţionale, care, tot la 34 de ani, are evoluţii foarte bune la Campionatul European din Germania.

Sătmărean de origine, Bogdan Miron s-a întors acasă, semnând un contract pe o perioadă de doi ani cu CSM Olimpia Satu Mare, formaţie care evoluează tot în Liga a III-a. Miron a fost transferat la SCM Zalău în toamna anului 2020 de la formaţia ungară, Cigand. În cariera sa, portarul sătmărean a evoluat atât la echipe din Liga a II-a, cât şi la formaţii din Liga I.