# E chiar interesant de mers vara cu CFR-ul. Destinația este strict legată de canicula de afară. Practic știi exact când pleci, dar ajunsul la destinație este o adevărată necunoscută. Se plâng sălăjenii că abia mai respiră în vagoanele încinse ca un cuptor pe lemne, unii mai slabi de înger leșină că de, aerul condiționat ori are defecțiuni, ori costă, ori este stricat. Acum ce mai contează câteva grade în plus în tren când șinele se sufocă la propriu la peste 45 de grade. Se poate și mai rău. Că dacă Doamne ferește se defectează locomotiva, trenul staționează sute bune de minute ca s-o schimbe cineva. S-ar putea să nici nu ajungă și să fie chemată o alta în locul celei de-a doua. Așa că să ne rugăm să ajungem când ajungem. Drumuri de fier bune!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu