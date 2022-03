# Inițial am crezut că este o glumă, dar am văzut tot mai mulți sălăjeni care își scot bani de la bancomat de teama războiului. Bine, sunt cei care au bani în conturi, cei mai mulți n-au ce scoate. Dezinformarea și teama cauzează un comportament greu de explicat. Rău e că printre antivacciniștii loco am văzut sălăjeni gata să caute iodură de potasiu, să nu cumva să rămână fără. Interesant, nu?

# Un proaspăt parlamentar sălăjean îşi face tot felul fotografii pe la muncă. Ăsta nu-i un lucru rău, doar că nu poartă mască. El îşi permite, noi suntem amendaţi. El are pensie specială, noi avem praful de pe tobă. Aşa-i în tenis!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu