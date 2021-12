# Un medic specialist și-a permis să spună că tot mai mulți sălăjeni se betegesc de inimă. Măi, fraților, s-a umplut facebook de comentarii, că vaccinul e de vină, că de aia se moare, că cei care se vaccinează sunt proști, că medicii sunt nesimțiți, că o să vadă ăia care se vaccinează, că doar păcătoșii se vaccinează etc etc. Păcatele noastre, am greșit! Nu vă mai spunem ce zic medicii specialiști, ăia care au învățat șase ani de facultate și au stat încă patru sau cinci prin rezidențiat, ci o să scriem ce zic miile de sălăjeni deveniți medici peste noapte, cei care au ajuns brusc medici pe facebook și se semnează cu „amin”!

# E vremea să pârlim și să transformăm porcii în cârnați. Au luat-o razna mii de români deranjați de cruzimea celor care respectă tradiția, că sunt niște nesimțiți cei care mănâncă porc, cei care îl taie. Noi zicem să aveți grijă, să vă ascudneți cei care mâncați carne și tăiați porcul, s-ar putea să vă treziți că sunteți dați în judecată de cei care mănâncă silvoiță pe foaie de curechi.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu