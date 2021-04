# Zvonărașul a primit de la un amic angajat la privat, un fel de jurnal al soției, ce lucrează la stat.

9:50 – am ajuns în sfârșit la serviciu, BMW-ul ăsta cam face figuri, ar trebui să-l schimb. Am pus la ghișeu cartonul cu “Nu funcționează sistemul“. Azi nu am chef de tot felul de țopârlani pe aici.

10:05 – mă duc la piață să mă de-stresez puțin. Poate intru și pe la vreun magazin, mi-aș lua vreo două costumașe. Că se aude că facem grevă, nu vreau să apar acolo îmbrăcată ca o lele.

10:50 – e imposibil cu săracii ăștia ce vin la ghișeu. Miros a ceapă și usturoi. Mi se duce dracului tot Yves Saint Laurent-ul.

11:00 – Viorica și-a luat ultimul răcnet de telefon mobil. Dacă ne dă prima de stress îmi iau și eu unul. Ce dracu’, doar n-o să sărăcesc din 1500 de euro.

11:05 – pauza de masă

15:00 – am revenit. Am mâncat cam mult, așa că mă duc să mă plimb puțin

16:00 – am revenit la birou și le-am spus celor care așteptau la ghișeu că iar nu merge aplicația, să vină mâine

16:15 – mi-am comandat de pe internet geanta Gucci. Am obosit. Mă duc acasă.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu