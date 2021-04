# Nu mai dă nimeni doi bani pe cultură. Cei care vor să facă treabă din proprie inițiativă n-au nicio susținere din partea decidenților. Cultura pentru unii înseamnă statui ecvestre și fântâni multicolore de mii de euro. Viitorul sună bine, nu?

# S-o burzulit un primar că nu mai scriem ceva despre comuna lui. No’ bine, dom’ primar, dar când să vă găsim? Că la telefon nu raspunzi, iar secretara are o singura placă: e pe teren! Am crezut că de atâta teren comuna e înfloritoare. Numa că o înflori scaieții prin curtea căminului cultural, iar în satul de pe deal mergem tot cu cismele de cauciuc. Sau e vorba despre un teren de fotbal? Alții spun că achiziționați terenuri. Mare dilemă!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu