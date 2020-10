# Umblă vorba prin târgul mare al săracului județ că, la palatul municipiului, s-a rupt lanțul de iubire și a început a rugini. Se dau lupte grele, evident, în cadrul unui răzbel psihologic în primă fază, care pleacă, cine rămâne, cum rămâne, acestea ie întrebările, dragi tovarăși! Vechile iubiri se preschimbă în amintiri și tot așa, ca s-o zicem p’aia dreaptă – unii, deloc mici, s-ar putea trezi fără cerere în căsătorie pentru următorii patru ani. Că or fi vici, că or fi novici, că or fi “adimistratori”, secretari sau consilieri, lupta e pe cât de crâncenă, pe atât de secretă. Covidul joacă și el un rol, din culise, pentru că, odată lovit vreunul dintre cei care stau cu dinții pe halca municipală, lipsa lor fizică din instituție i-ar putea lăsa, evident, fără apărare și ulterior fără post. Adică un fel de profitorie, nu-i nicio noutate în șmenuiala administrativă din România și, “dacă tot nu e aici, să rămână acasă!”, cunoașteți metodele. Vom trăi și vom vedea.

# Haos de nedescris pe la autoritățuri în privința deciziilor, în special a scenariilor multicolore aplicate în pandemie, prin grădinițe, școli și licee. E un întreg curcubeu deasupra covidului, iar pentru fiecare clasă din aceeași unitate de învățământ se dă ba verde pentru 10 pitici, ba roșu cu stat acasă, pentru alți șapte. La o grădiniță din Jibou, spre exemplu, covidul se pare că atacă piticii preferențial. Adică, grupa mică e pe roșu, deci, valea, acasă; grupa program prelungit e pe verde, deci stă, vigilentă, în incintă. Grupele sunt despărțite de un perete – o fi de plumb, cine știe – cert este că în opinia decidenților covidul nu pătrunde acolo unde e lege! Să fie clar! O degringoladă totală și în școli, pentru că un nou sistem pe cât de inept, pe atât de imposibil, îi împarte pe elevi în procente. Procentul de 25 la sută stă acasă, 75 la sută vine la școală. Stați așa, că n-am terminat. Important este, însă, cum se aleg acești elevi, cine stabilește cu adevărat corect și eficient cine stă acasă și cine vine la ore, pe ce criterii conforme cu realitatea? Că oricum, alea care ar conta, adică testările, evaluările DSP și altele, cele ale specialiștilor sunt inexistente! Valabil și pentru alte instituții. Este exact ca într-o altă hotărâre care te lasă și ea, la fel de… mască: facem pe mai departe majorate și nunți, dar cu 50 de oameni. Ăia se pot pupa și pot dansa liniștiți unul în preajma celuilalt pentru că se zice că virusul nu atacă grupuri mai mici de 50 de persoane. Răstimp, covidul bubuie pe unde i se năzare, iar noi nu mai vedem pădurea de copaci fiind preocupați cu măsuri ce par desprinse din noaptea polară a pandemiei. Iar acesta este doar începutul, știți sloganul: “se pregătesc noi măsuri”. Până s-o întunerici de tot și nu se va mai vedea nicio mișcătură.