# Copiii, adolescenții, profesorii și părinții, alături de angajații celei mai importante instituții de cultură sălăjene, își pun speranțele în noul președinte al județului, pentru ca activitatea Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj să revină acasă la ea, printr-o decizie care, spun zvonurile, ar putea fi luată la nivelul viitoarei conduceri a județului. Așa cum știți, toate activitățile și realizările celui mai important bastion al culturii sălăjene au fost scoase din clădirea emblematică a centrului și puse în saci din plastic, anul trecut, mutate ulterior te miri pe unde. Un act pe cât de logic – din punctul de vedere al decidenților – pe atât de iresponsabil și nefericit din punctul de vedere al celor care beneficiază de aceste activități. Cei care vor conduce județul pentru următorii patru ani, în special noul președinte – el însuși un om de cultură cunoscut la nivel național – trebuie să înțeleagă faptul că un astfel de domeniu cum este cultura, are nevoie de casa lui. Nu se poate desfășura în săli de clase, prin poduri și spații închiriate, atât timp cât el a avut și are, încă, o casă frumoasă care, din păcate, i-a fost luată în urmă cu un an. Ar fi cel mai frumos cadou pe care Centrul de Cultură l-ar putea primi acum, la aniversarea a 10 ani de existență, dar și un act de dreptate pe care cei aleși să ne conducă destinele, inclusiv cele culturale, ar trebui să îl facă în cel mai scurt timp posibil.

# La Piața centrală din municipiu, nimic nou sub soare. Precupețe fără mască, polițiști lipsă. Ce urmează? Probabil că bănuiți: covid, coviduț.