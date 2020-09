# Așteptăm cu răbdare, după șapte luni de pandemie, un raport al forurilor abilitate pe segmentul comercializării măștilor în toate unitățile comerciale sălăjene. Tăcere deplină, liniște de mormânt. Nimic. Nada. Ioc. Lăsând la o parte ofertele unor supermarketuri care ademenesc clienții cu produse vândute la prețuri atractive (265 de lei o cutie cu măști la Carreforur, spre exemplu) și care, să zicem, nu reprezintă un subiect de control al celor de la Protecția Consumatorilor (deși ar trebui!), ne referim în special la calitatea acestor produse, lucru care lasă adânc de dorit în multe cazuri. Măștile făcute pe vapoare, de o calitate execrabilă, cu un singur strat transparent ca borangicul, produse care nu asigură protecția necesară și care, așa cum sunt comercializate, ne trimit direct pe patul de spital sau la loc cu verdeață. Oare aceste orori medicale spun ceva celor care ar trebui să vegheze la această activitate comercială de o importanță vitală? Se pare că nu.

# Oameni fara pic de umanitate și frică de Dumnezeu continuă actele criminale în rândul necuvântătoarelor care cad răpuse sub nebunia și cinismul acestor exemplare care fac de rușine rasa umană. După ce am scris, cu mai mult timp în urmă, despre criminalul de pisici din Zalău-Brădet, un exemplar biped nevertebrat care otrăvește bietele feline doar pentru că acestea au avut ghinionul să-și aleagă un loc lângă blocurile de pe Avram Iancu, altă mână criminală (sau probabil aceeași) a trecut la exemplarele canine. Un câine metis lup, un pui frumos și sănătos de nici un an, a fost găsit vineri fără suflare de locatarii blocului N6, pe spațiul verde din fața blocului, asta după ce bietul animal s-a chinuit minute în șir urând de durere până și-a dat duhul. Oamenii sunt siguri că bietul cățel a murit otrăvit, așa cum au pățit-o și pisicile care îi înveseleau atunci când aceștia plecau sau se întorceau către casă. Poliția animalelor este inexistentă, acești oameni trebuie să plătească cu închisoarea pentru astfel de crime! Iar dacă legea nu-i pedepsește și îi lasă să ucidă în continuare, singura speranță rămâne în legea divină care, sperăm, își va face simțite efectele cât mai repede.