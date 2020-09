# Numai medici și profesori pe o listă electorală. Un medic renumit, care mai dorește încă un mandat, e atât de bun încât în patru ani, la ședințele locale, n-a scos nici un strănut, darămite două vorbe. Nu contestă nimeni abilitățile și profesionalismul domniei sale din domeniul în care și-a luat pe bune diploma, fără bani, și nici bunul-simț al doamnei, dar locul medicului e la corhaz, lângă betegi, sau la cabinet dacă are, al profesorului la catedră și al stilistului la salonul de înfrumusețare. Când te bagi în tărâțe, încet și sigur te papă porcii, chiar dacă nu vrei!

# Un personaj alunecos, “celebru anonim” care s-a visat mereu făcător de opinie, strângător de bani prin campanii de ajutorare, un fel de Mesia de sub Meseș, a schimbat la venirea toamnei macazul politic și a trecut din oala cu ciorbă de fasole galbenă în cea cu supă de roșii. Mai precis, personajul în cauză (care – clevetesc gurile rele – ar fi avut în trecut probleme cu oamenii legi pe motiv de verdețuri ilegale) îi face albie de porci pe dreptaci și execută periaje grețoase la stângaci, după ce tot el, cu câteva luni în urmă, îi învinețea pe roșiatici cu invective, zeflemea și tot soiul de mizerii. Acum, roșiaticii sunt buni, or fi cotizat cu ceva, cine știe. Oricum, cei care au avut de-a face cu această gaiță avidă de “laicuri” știu foarte bine ce-i poate penajul. Nu se dă în lături niciodată să agațe la toate ziarele, paginile de pe rețele care reușesc să aibă audiență mai mare decât inepțiile pe care le publică el – în fine, nivel de subsol mâncat de mucegai, nu are rost să dezvoltăm subiectul. Nu e mare filosofie: în fond, personajul este într-atât de inofensiv încât nici măcar vreo creșă nu se poate teme de ceea ce aruncă pe rețele. Este mai dezolant este fenomenul în sine, faptul că pentru un meniul zilei și o pseudo-faimă, unii ajung să se “prostitueze” pe rețelele de socializare atingând pe cea mai scurtă cale vârful ridicolului.