Zălăuanul Gabriel Vașvari a promovat în Liga 1 cu Poli Iași

După ce a evoluat peste 280 de partide în Liga 1, zălăuanul Gabriel Vașvari a ajuns în vara anului trecut la Poli Iași, formație cu care a evoluat în eșalonul secund în acest sezon. După un an competițional cu rezultate bune, ieșenii au revenit în prima ligă, asigurându-și promovarea cu câteva etape înainte de final.

”E o promovare frumoasă, pe care mi-am dorit-o de când am venit la Iași, în vară. Am și spus atunci când am ajuns la Poli că pentru asta am venit, cu gândul de a promova. Nu a fost ușor, chiar dacă acum, la final, s-ar spune că a fost mai ușor decât credea toată lumea. Pe lângă promovare, este și o satisfacție că am reușit să terminăm pe primul loc. Am mai reușit o promovare cu FC Botoșani în prima ligă, tot de pe primul loc, aceasta este a doua pentru mine. Ne așteptam ca începutul de campionat să fie mai greu, pentru că s-au schimbat cred 90 la sută din jucători față de campionatul anterior, dar pe parcurs știam ce calitate avem în vestiar și eram convins că vom reuși să promovăm”, a declarat Vaşvari pentru liga2.ro.

Vașvari a evoluat doar un an în Liga a II-a în ultimii 9 ani, celelalte echipe pentru care a activat în Liga 1 fiind FC Botoșani, Poli Timișoara și Sepsi Sfântu Gheorghe.

Ghinionul nu l-a ocolit pe mijlocașul zălăuan în actualul sezon, fiind accidentat în timpul unui antrenament, motiv pentru care a ratat play-off-ul.

Vașvari abia așteaptă duelurile cu fostele echipe. “Abia aștept să joc din nou în prima ligă, aștept și duelurile cu fostele mele echipe FC Botoșani și Sepsi. Mi-au rămas mulți prieteni acolo, oameni dragi mie, sunt oameni din club cu care țin legătura. La Botoșani au fost zece ani, la Sepsi patru ani și nu pot trece peste acele perioade, a mai afirmat zălăuanul.