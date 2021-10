Zălăuanul Cristian Bolduţ a predat lecţii de karate la un stagiu desfăşurat în Belgia

Cristian Bolduţ, unul dintre cei mai valoroşi practicanţi de karate kyokushin din România, a fost invitat în 2019 la un stagiu de pregătire în Belgia, eveniment la care a participat şi celebrul luptător Semmy Schilt, o legendă a kyokushin-ului, cvadruplu campion mondial de K1. Sportivul zălăuan are gradul de 4 Dan, participând în ultimii ani la diverse evenimente şi stagii de pregătire internaţionale atât în calitate de sportiv, cât şi în calitate de antrenor. După doi ani, Bolduţ a fost invitat, din nou, la un stagiu national în Belgia, de această data în calitate de instructor, predându-le lecţii de karate sportivilor din Germania, Turcia, Franţa, Olanda şi Belgia.

“A fost o experienţă extraordinară să predau lecţii de karate kyokushin unor sportivi valoroşi din 5 ţări. Mulţumesc, pe această cale, gazdelor pentru ospitalitate”, a declarat zălăuanul.

Celălalt instructor invitat să predea lecţii de karate kyokushin celor prezenţi a fost germanul Muzaffer Bacak.

Trei karateka de la CS Vidalis Zalău, pe podium la „Romanian Internaţional Cup”

Cea de-a III-a ediţie a competiţiei internaţionale de karate kyokushin, „Romanian Internaţional Cup” s-a desfăşurat în acest an la Sibiu, fiind prezente cluburi din cinci ţări: România, Ungaria, Polonia, Ucraina şi Bulgaria. Peste 350 de sportivi s-au adunat la evenimentul rezervat categoriilor Under 12 şi Under 20, la competiţie participând şi CS Vidalis Zalău cu un număr de patru sportivi: Iris Bolduţ, Carina Ciupe, Celia Stejeran şi Ayana Nistor.

Cea mai bună evoluţie a avut-o Iris Bolduţ, care a ocupat locul doi în proba de kata, la categoria Under 14. Tot în proba de kata, Ayana Nistor a ocupat locul trei în proba de kata Under 16. Celia Stejeran s-a clasat pe poziţia a treia în proba de kumite, categoria 60 de kilograme.

„A fost o competiţie foarte grea, nivelul fiind unul foarte ridicat, mai ales că vorbim despre o competiţie deschisă oricărei organizaţii de karate, indiferent de afilierea internaţională. Loturile din străinătate au fost compuse din sportivi tineri foarte valoroşi, componenţi ai loturilor naţionale. Pentru noi a fost o competiţie reuşită, mai ales că venim după o perioadă de vacanţă, în care mulţi dintre sportivii noştri s-au mai puţin”, a precizat antrenorul Cristian Bolduţ.