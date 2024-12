Voleibaliștii vin în sprijinul celor năpăstuiți

Un grup de 60 de sălăjeni pasionați de volei au participat la a II-a ediție a turneului caritabil „Volley tot give”, organizat de Anca Larisa Borz și preotul Claudiu Nechita, sâmbătă, 14 decembrie, la sala de sport a școlii „Avram Iancu”.

Participanții au adunat peste 5000 de lei, care au fost donați pentru două cazuri caritabile.

Caz 1.

V. este în clasa a VIII-a, are 14 ani și trăiește împreună cu bunica din partea mamei și cu un verișor, într-un apartament pentru care, lunar, plătesc chirie. Bunica ei este cea căreia îi spune „mamă” încă de la vârsta de doi ani. De la această vârstă, V. a rămas fără părinții ei alături, într-o conjunctură nefericită. Bunica are grijă de ea și de verișorul ei, D., singură, demnă, asumându-și greutățile, fără a aștepta ceva din partea cuiva. Îi crește cu dragoste, ținând cont de valorile morale ale societății în care trăim. V. s-a speriat grozav în momentul în care bunica s-a îmbolnăvit, la gândul că ar putea pierde singurul reazem, dar bunica a găsit puterea de a depăși boala și de a avea grijă, în acest fel, de V. și de verișorul ei, descurcându-se cu puținul pensiei pe care o are. Și nu se plânge niciodată.

Caz 2.

Daniel are trei copii, de 7, 13 și 14 ani. Cea mai mare bucurie a lui este să-și vadă copiii crescând. Soția l-a părăsit în urma cu câțiva ani, așa că toate eforturile lui se concentrează asupra celor trei minuni, conștient că, într-un fel sau altul, trebuie să suplinească și rolul de mamă. Muncește din greu de-a lungul anului, cultivă legume și fructe pentru a le duce în piață și, din bănuții pe care-i are, face tot posibilul ca ai lui copii să nu simtă lipsurile. Nu se plânge niciodată, dăruiește tuturor, cu drag, din ce are, cheltuie chibzuit pentru că știe că trebuie să asigure cele necesare copiilor lui.

E cumpătat și la vorbă și în acțiuni, respectuos și, dacă mergi să cumperi ceva de la el, întotdeauna își ia rămas bun de la tine, spunându-ți, zgomotos și din toată inima, un „Dumnezeu să te binecuvânteze!”.

Entuziaștii sportivi nu sunt la prima acțiune de acest fel, ei organizând periodic acțiuni caritabile. Felicitări!