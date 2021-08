Viitorul Zalău aduce şi în acest an glorii ale fotbalului românesc la cupa care-i poartă numele

După 15 ediţii organizate an de an, „Cupa Viitorul” – unul dintre cele mai mari turnee de copii şi juniori din România, revine în prim-plan cu ediţia a XVI-a. În 2020, competiţia nu s-a putut organiza din cauza pandemiei de COVID-19, la fel ca multe alte evenimente sportive, dar, în acest an, conducerea clubului şi partenerii Viitorului au ţinut ca evenimentul să se desfăşoare, chiar şi cu anumite restricţii.

Aşa cum s-a întâmplat şi în anii anteriori, turneul de la Zalău va debuta cu un meci de deschidere în care vor evolua oficialităţi locale, oameni de afaceri locali, dar mai ales glorii ale fotbalului românesc. În acest an, la Baza Sportivă „Viitorul” de la Hereclean vor putea fi văzuţi Miodrag Belodedici – singurul fotbalist român care a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite, Ionel Dănciulescu, Ciprian Marica, Marius Niculae şi Dănuţ Lupu, ultimul, la fel ca Belodedici, fiind prezent şi la ediţiile anterioare. Vor fi prezenţi şi reprezentanţi ai Federaţiei Române de Fotbal: secretarul general-adjunct, Gabriel Bodescu şi Mihai Stoichiţă – şeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF.

„Mă bucur că după un an de pauză, acest turneu revine în atenţia fotbalului juvenil din România. Cred că de-a lungul anilor, am demonstrat că suntem un club cu rezonanţă, un club care îşi propune şi reuşeşte să obţină rezultate notabile la nivel de copii şi juniori. Prin turneele organizate, dar şi prin participarea şi rezultatele obţinute în anii anteriori la diferite turnee din România, am devenit un club cunoscut şi apreciat, iar echipele vin cu plăcere la turneul nostru, oaspeţii fiind mulţumiţi de organizare şi de atenţia care li se acordă. Mă bucur că reuşim an de an să aducem nume sonore din fotbalul românesc. Înseamnă că suntem apreciaţi pentru munca pe care o depunem la acest club. Sperăm ca şi ediţia din acest an să fie reuşită, iar tradiţia acestui turneu să continue şi în anii următori”, ne-a declarat Daniel Sabou, membru fondator al Clubului Sportiv Viitorul.

Meciul de deschidere este programat luni, 23 august, începând cu ora 20:00, la Baza Sportivă „Viitorul” din Hereclean, iar marţi după-amiaza, la ora 19:30 va avea loc tradiţionala paradă a echipelor participante, pornindu-se de la Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”.

Peste 70 de echipe vor fi prezente la ediţia din acest an, care se va organiza la opt categorii de vârstă: 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015. Partidele vor avea loc pe Stadionul Municipal din Zalău, la Baza Sportivă „Viitorul” din Hereclean şi pe terenul de la Popeni.

