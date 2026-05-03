Victorie la pas

SCM Zalău s-a impus categoric, scor 3-0, în duelul cu Metalurgistul Cugir, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 3, Seria 4 la fotbal.
Golurile gazdelor au fost marcate de Niakate (min. 22), Danale (min. 52) și Sergiu Pop (min. 57, penalty).
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
* Minaur Baia Mare – Unirea Alba Iulia 1 – 1
* Unirea Tășnad – Viitorul Arad 3 – 2
* Sănătatea Cluj – Poli Timișoara 0 – 1
SCM Zalău ocupă în clasament locul 2, cu 18 puncte.
M. S.