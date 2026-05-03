Cât este alocația în 2026 și câți copii beneficiază în Sălaj

Un număr de aproape 3,6 milioane de copii din întreaga țară au beneficiat în luna martie a anului curent de alocație, iar suma totală acordată de stat pentru plata acestor indemnizații se apropie de 1,2 miliarde de lei, potrivit datelor oficiale, în creștere spre deosebire de luna precedentă.

Sălajul se numără, de la o lună la alta, printre județele fruntașe cu cele mai mari valori medii ale alocației, iar în cea de-a treia lună a anului în curs, suma a ajuns la 339,36 lei, aproximativ cu luna precedentă, când valoare media ajunsese la 339,54 lei, potrivit datelor oficiale centralizate de Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială – A.N.P.I.S.

Singurele județe care se află în ierarhie cu o sumă de bani mai mare decât cea alocată copiilor sălăjeni sunt Caraș-Severin, unde valoarea medie este de 342,46 lei, și Botoșani, cu 341,29 lei.

În județ, numărul beneficiarilor din luna martie a fost de 42.945, în creștere de la 42.816 înregistrat în luna februarie a acestui an și mai mare decât în luna decembrie 2025, iar suma totală achitată ajunge la 14.573.741 lei.

Sumele acordate în funcție de vârste

Alocația este acordată fiecărui copil, cetățean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, iar cuantumul acesteia este de 719 lei, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul copilului cu handicap.