Victorie cu iz de cupe europene

SCM Zalău a obţinut vineri seara o victorie extrem de importantă în lupta pentru locurile 1 – 4, succes în urma căruia, formaţia de sub Meseş a luat o opţiune importantă în ceea ce priveşte calificarea într-o cupă europeană.

„Clasicul” voleiului masculin românesc a fost câştigat vineri seara de SCM Zalău, după ce, la finalul lunii ianuarie, Craiova era echipa care avea câştig de cauză, eliminând formaţia de la poalele Meseşului în sferturile Cupei României. Zălăuanii şi-au luat revanşa, câştigând cu acelaşi scor, 3 – 0, la finalul unei partide în care băieţii antrenaţi de Sorin Pop şi Marius Lazăr au avut o evoluţie poate chiar peste aşteptări.

Debutul actului întâi a fost echilibrat, iar după 4 – 4, Zalăul s-a desprins la două puncte, diferenţa crescând chiar la trei lungimi în partea a doua. Sava Charapovic a avut multe momente bune în primul set, Leonardo Dal Bosco şi Mihălescu fiind alte două piese de bază pe faza de atac. Zalăul s-a desprins la 22 – 18, obligându-l pe Dănuţ Pascu să solicite al doilea timp de odihnă. Craiova s-a apropiat la două lungimi, dar la 24 – 22, Mihălescu a închis setul printr-un atac pe diagonală, punctând pentru 25 – 22.

Începutul parţialului secund a fost al oaspeţilor, care s-au desprins la 5 – 2, reuşind chiar şi un as prin Gommans. „Trio”-ul Dal Bosco-Charapov-Mihălescu şi-a reînceput, însă, recitalul, iar Zalăul a întors scorul, oltenii solicitând time-out la 13 – 11. În evidenţă a ieşit şi centrul Nicolas Dos Santos, iar coordonatorul Kostic a reuşit câteva blocaje în momente importante ale jocului. 25 – 21 a fost scorul final, Marelic greşind serviciul pentru craioveni la ultima minge.

„Momentul cheie” al meciului s-a consumat spre finalul actului secund, când Zalăul a solicitat timp de odihnă la 22 – 20, după ce Craiova a revenit de la 22 – 17. Mihălescu a punctat însă pe mingea următoare, fiind „dublat” şi de asul lui Dal Bosco, tabela devenind 24 – 20.

Formaţia zălăuană a punctat mai bine şi în setul trei, iar craiovenilor nu le-a ieşit aproape nimic în acest meci, indiferent de schimbările făcute de antrenorul Dănuţ Pascu. 25 – 22 a fost scorul final în parţialul cu numărul trei, Zalăul obţinând astfel o victorie ce-i măreşte considerabil şansele la locurile 1 – 4 şi, totodată, la o prezenţă în cupele europene.

„Meciurile cu Craiova au fost întotdeauna foarte disputate. A fost un meci foarte greu, cu o echipă bine închegată, dar am reuşit să câştigâm cu o aşezare bună în teren şi cu o tactică bine pusă la punct. Este o victorie ce contează enorm pentru obiectivul pe care ni-l propunem, 1 – 4. Aproape că ne-am asigurat o prezenţă în primele patru echipe la finalul sezonului regulat. Am fost cotaţi cu şansa a cincea, chiar a şasea la începutul campionatului, dar am sperat mereu că putem obţine mai mult”, a declarat antrenorul secund al Zalăului, Marius Lazăr.

„În primul rând, vă mulţumesc pentru urări. Presa din Sălaj a fost întotdeauna respectuoasă cu mine şi cu echipa din Craiova. Ne aşteptam la mai mult de la acest meci. Am venit cu gândul să ne batem de la egal la egal cu o echipă care arată tot mai bine de la un joc la altul, dar cred că nu am mai reacţionat la răutatea adversarului, am lăsat braţele jos, iar Zalăul a controlat meciul. Nu pot decât să-i felicit pe adversari. Ne dorim să ajungem în primele patru echipe, de ce nu, să ne batem la titlu, chiar dacă obiectivul nostru nu este campionatul”, a precizat, de cealaltă parte, căpitanul Craiovei, Laurenţiu Lică, cel care joi a împlinit 41 de ani.

SCM Zalău: Kostic, Mihălescu, Dos Santos, Cuciureanu, Charapovic, Dal Bosco şi Pekovic – libero. Au mai evoluat: Tarţa şi Rîpeanu. Antrenori: Sorin Pop (principal) şi Marius Lazăr (secund)

SCMU Craiova: Bartha, Lică, Gommans, Lupu, Marelic, Kovacevic şi Diaconescu – libero. Au mai evoluat: Georgescu, Grigoraş, Teleleu şi Cîrlogănescu. Antrenori: Dăcuţ Pascu (principal) şi Claudiu Mitru (secund)

