STELIAN ION: „Pensionările sunt un element de îngrijorare pentru tot sistemul judiciar”

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a afirmat că pensionările din sistemul judiciar sunt un element de îngrijorare, precizând că îşi propune să găsească soluţii pentru a-i determina pe magistraţi să rămână în sistem, informează news.ro.

Stelian Ion a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că legislaţia în vigoare încurajează ieşirea la pensie a magistraţilor la o vârstă destul de mică.

„În primul rând, pensionările sunt un element de îngrijorare pentru tot sistemul judiciar şi lucrul ăsta are multiple cauze. Chestiunea creşterii vârstei de pensionare am lămurit-o deja, în nenumărate intervenţii am spus că nu există niciun proiect în acest sens. Pe de altă parte, avem o legislaţie în vigoare acum care într-un fel încurajează ieşirea la pensie la o vârstă destul de mică. De asemenea, sunt şi alte cauze legate de condiţiile de lucru, sunt judecători şi procurori care au în soluţionare, zeci, sute de dosare şi după o uzură de ani şi ani de zile la un mandat ajung la concluzia că merită mai degrabă să iasă la pensie decât să îşi continue activitatea ceea ce este extrem, extrem de trist”, a declarat ministrul Justiţiei.

El a menţionat că îşi propune să găsească soluţii pentru a-i determina pe magistraţi să rămână cât mai mult timp în sistemul judiciar.

„Îmi propun să găsesc soluţii pentru a-i determina să rămână în sistemul judiciar, contează foarte mult experienţa pe care au acumulat-o şi într-un stat normal magistraţii lucrează până la vârste înaintate. Am văzut state democratice, cu democraţii consolidate care au judecători în vârstă, care au o activitate prodigioasă foarte bună”, a explicat Stelian Ion, potrivit news.ro.

