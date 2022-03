Un fotbalist din Chieşd a evoluat pentru naţionala Under 15 a României

Mario Tout este un fotbalist de 15 ani ce a început practicarea „sportului rege” la Viitorul Zalău, club la care a evoluat timp de 5 ani. Evoluţiile sale au atras atenţia cluburilor cu tradiţie din România, iar puştiul originar din comuna Chieşd a ajuns în urmă cu trei ani la Universitatea Cluj.

Sălăjeanul a avut evoluţii remarcabile şi în tricoul „şepcilor roşii”, fiind printre cei mai eficienţi jucători ai grupei 2007, în Liga Elitelor la categoria Under 15. Mario Tout a atras atenţia şi antrenorilor echipei naţionale Under 15, aceştia convocându-l la acţiunile de selecţie pentru formarea lotului naţional. Sălăjeanul a avut prestaţii notabile la fiecare acţiune a lotului, astfel că în perioada 9 – 15 martie a fost convocat la stagiul de pregătire de la Centrul Naţional de Fotbal de la Buftea. În această perioadă, România Under 15 a susţinut două amicale cu reprezentativa similară a Moldovei.

România s-a impus cu 3 – 1 în primul meci, iar în al doilea a dispus cu 4 – 1 de Moldova. Sălăjeanul Mario Tout a fost rezervă în ambele jocuri, fiind introdus pe parcursul reprizei secunde.