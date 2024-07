Un banal vestiar ne-a făcut mândri că suntem români, mai mult decât orice performanță sportivă sau de alt fel

Da, cel mai mândru că sunt român m-a făcut acel vestiar lăsat ,,lună și bec” după înfrângerea din optimile campionatului european de fotbal, după o înfrângere fără drept de apel, o înfrângere dureroasă prin maniera în care am pierdut, ceea ce, poate, ar fi justificat o eventuală dezordine lăsată în vestiar, așa cum au făcut-o fotbaliștii germani după înfrângerea cu echipa Spaniei. Dar nu, băieții noștri, care în paranteză fie spus, nu au valoarea jucătorilor germani sau a altora mulți prezenți la acest campionat, au dat și ne-au dat nouă, tuturor, o lecție de educație, de civilizație, de bun simț. Și da, pe mine cel puțin m-a făcut mândru, chiar dacă am pierdut. O lume întreagă a văzut că românii sunt altfel, sau pot fi altfel, decât sunt catalogați de unii, deși poate pe bună dreptate uneori. Acești băieți, așa cum sunt ei, fotbaliști la echipe din planul doi european, ne-au dat o lecție! Și pentru asta, mai mult decât performanța de a ajunge în optimi, pentru că ținând cont de echipele de la care vin este o performanță, trebuie să le mulțumim. Au dat un semnal, un semnal de civilizație, un semnal că românii sunt judecați, de multe ori, greșit. Sau, poate mai bine zis, un semnal ca să le urmăm exemplul acestor băieți. Dintr-o dată, o lume întreagă a văzut că românii pot fi cu adevărat europeni. Dintr-o dată, acești băieți, prin gestul lor, prin fair-playul de care au dat dovadă, prin acea scrisoare de mulțumire lăsată în vestiar, ne fac să ne rușinăm când aruncăm o hârtie, un muc de țigară sau un pachețel pe stradă. Sau ar trebui să ne rușinăm. Dintr-o dată ne-am trezit că putem ține capul sus: și noi putem face parte din lumea civilizată! Iar acest sentiment a venit o dată cu acest gest făcut de acești copii. Și mai este ceva care ne-a trezit din ,,somnul cel de moarte”: atitudinea, fervoarea cu care au susținut echipa României toți românii de pretutindeni. Fotbalul ne-a unit. Această unitate, acest optimism al suporterilor români, i-a făcut mai îndrăzneți pe fotbaliștii români, au simțit că nu sunt singuri, le-a dat putere și energie, și deși teoretic nu prea aveau mari șanse de a trece de echipe mult mai bine cotate, uite că au făcut-o. Sigur, nu este o performanță sportivă extraordinară, așa cum o prezintă unii, dar lecția este că atunci când suntem uniți, când dăm dovadă de educație și civilizație, câștigăm respectul tuturor. Iar din momentul în care ești respectat și tratamentul suferit din partea celorlalți este cel adecvat, meritat. Pentru că dacă ai pierdut respectul, ai pierdut totul, mereu vei fi tratat cu superioritate, mereu vei fi subapreciat.

Este un moment bun pentru români ca să ceară ca acest comportament civilizat, loial, al sportivilor și al suporterilor, să se transfere și în viața publică. Ștacheta a fost ridicată la un nivel de fotbaliștii și suporterii de la EURO 2024, haideți să nu mai permitem să coborâm sub acest nivel!

Alexandru Tamba

