UEFA a modificat programul preliminariilor

UEFA a modificat formatul preliminariilor pentru calificarea la turneele finale de Campionat Mondial sau Campionat European şi teoretic, dacă ar fi să credem Federaţia Română de Fotbal, echipa naţională a ţării noastre are o şansă în plus. Practic, nu e loc de prea multe speranţe având în vedere evoluţiile din ultimii ani. Comitetul Executiv al Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) a aprobat noile formate ale preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026 şi EURO 2028, care prevăd grupe de câte patru şi cinci echipe, faţă de cinci şi şase câte aveau până acum. Noul format al calificărilor europene pentru EURO sau Cupa Mondială va fi modificat, echipele urmând a fi extrase în 12 grupe de câte patru şi cinci echipe, revitalizând în consecinţă competiţia, făcând-o mai puţin previzibilă şi mai dinamică, susţine FRF. Echipele repartizate în grupe de cinci vor începe calificările în martie sau în iunie, dacă sunt calificate în sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor sau sunt implicate în meciuri de promovare/retrogradare în competiţia respectivă. În schimb, grupele de câte patru echipe vor începe campania în luna septembrie. Câştigătoarele celor 12 grupe din preliminariile europene se vor califica direct la EURO sau la Cupa Mondială, în timp ce echipele de pe locul secund se vor califica fie direct, fie vor participa la meciurile de baraj (împreună cu echipele Liga Naţiunilor pentru calificarea la EURO). Nu a fost propusă nicio modificare pentru turneul final EURO, care va cuprinde în continuare 24 de echipe. Acest nou format de preliminarii va fi implementat după Campionatul European din 2024. Cu creşterea numărului de echipe la Cupa Mondială din 2026 la 48, faţă de 32 până acum, Europe va trimite 16 echipe la turneul final care va fi găzduit de Canada, SUA şi Mexic, faţă de 13 până acum. Liga Naţiunilor va fi extinsă cu o nouă rundă eliminatorie care se va disputa în luna martie, creând astfel continuitate între faza grupelor, care se încheie în noiembrie, şi turneul final care se dispută în luna iunie. Câştigătoarele grupelor şi echipele aflate pe locurile secunde în Liga A vor obţine accesul în sferturile de finală. Mai departe, o dublă manşă va decide naţionalele care se califică în turneul Final Four. Locul 3 din Liga 1 şi vicecampioanele din Liga B, alături de locul 3 din Liga B şi vicecampioanele din Liga C, vor juca un play-off de promovare/retrogradare în dublă manşă. Preşedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin a declarat: „‘Liga Naţiunilor s-a dovedit a fi o poveste de succes, înlocuind jocurile amicale cu meciuri mai competitive. Şi acum, prin introducerea noii etape eliminatorii, echipele vor avea şi mai multe oportunităţi de a progresa, păstrând acelaşi număr de jocuri în calendarul internaţional al meciurilor. Previzibilitatea preliminariilor europene a fost, de asemenea, reîmprospătată cu un nou format, unul care va oferi tuturor echipelor şanse egale de a se califica la turnee majore. Acest nou format promite să aducă mai mult entuziasm competiţiilor naţionale de fotbal din Europa, care continuă să crească”. Extinderea Ligii Naţiunilor în fereastra calendarului internaţional de meciuri din luna martie se va referi doar la un număr limitat de echipe, iar echipele rămase, care nu vor fi implicate în această fază a Ligii Naţiunilor, vor putea începe deja preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro